ESNAFA FAİZLİ KREDİ, 150 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ “MÜJDE” OLARAK SUNULUYOR...

FAİZLİ KREDİ “DESTEĞİ”

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, esnaf için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlattıklarını duyururken, “Esnafı faizli krediyle tekrar borç yükü altına sokmanın neresi müjde?” diye soruluyor.

KAHROLUYORUM

DEVA Partisi lideri Babacan: “Çok değil, 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı. Kahroluyorum. Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor.”

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Ülkeyi ne hale düşürdünüz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’ın gençlere ulaşım desteği yapacakları açıklamasına tepki göstererek, “Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlattıklarını duyurdu. ‘Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz” dedi. Erdoğan’ın bu vaatlerine tepki yağdı.

Bir de gururla müjdeliyorlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına tepki gösterdi. Ali Babacan’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: “Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor.” Ekonomist Dr. Oğuz Demir, “Öğrencisi yol parasına muhtaç, esnafı krediye... Çiftçisinin desteği yetmiyor, emeklisi açlık sınırının yarısında bir ücretle çalışıyor. Milyonlarca çalışanının ücreti asgari ücrette. Müjde veriyorlar.. Ne güzel!” ifadelerini kullandı.

Yarardan çok zarar getirir

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise Erdoğan’ın esnafa faizli kredi kampanyası ile ilgili, “Esnaf faizli kredi değil hibe istiyor. Kiradaki, elektrikteki, doğalgazdaki fiyat artışlarının durmasını istiyor. Parayı basıp ucuz kredi vermek bir imzalık iş. Esnafın maliyetlerini indirebiliyor musunuz, ondan haber verin. Enflasyon sarmalı içinde kredi bir aylık rahatlıktır” eleştirisinde bulundu. Twitter’daki kimi kullanıcılar ise esnafa borçlandırılarak maddi destek sağlanmasının yarardan çok zarar getireceği yorumunda bulundu. Haber Merkezi