"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Uludağ'da mahsur kalan paraşütçüler kurtarıldı

06 Kasım 2022, Pazar 23:00
Uludağ'ın zirve bölgesinden yaptıkları yürüyüş sırasında kayalıklarda mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı.

Uludağ'ın eteklerinde Karakayalar mevkisinde paraşütçülerin zorunlu iniş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan Erol Aslantaş (47) ve Oğuz Sipahi'ye (56) ulaştı.

AFAD, NAK Arama Kurtarma, ANDA ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, paraşütçüleri Osmangazi ilçesindeki kırsal Büyükdeliler Mahallesi'ne getirdi.

Paraşütçülerin hava koşullarının kötüye gitmesiyle uçuşu iptal ettikleri, yürüyerek zirveden indikleri sırada mahsur kaldıklarını öğrenildi.

"Uçmadık, aşağı inemedik"

Paraşütçülerden Erol Aslantaş, gazetecilere, ekiplerin kendilerine ulaştığında sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütü yapmadıklarını, aşağı inerken yanlış bir rota seçiminden dolayı mahsur kaldıklarını belirten Aslantaş, şöyle konuştu:

"İnmemeyi tercih ettik. Çünkü bizim için güvenli değildi. Arama kurtarma ekiplerinden destek bekledik. Bize olay yerinden ayrılmamamız gerektiğini söylediler. Terk etmeyip konumumuzu koruduk. Ekipler sağ olsunlar yanımıza geldi ve güvenli bir şekilde aşağıya indirdiler. Uçuş yapan arkadaşlarımız vardı. Biz yapmamayı tercih ettik. Daha güvenli bir yerden uçuş yapmak için aşağı inerken yanlış bir rota seçtik. Çok dik bir yerde kaldık. Dağcılık tecrübemiz olmadığı için inişi yapmamayı tercih ettik ve yetkililerden yardım istedik. Biz uçmadık, aşağı inemedik. Sağlık durumum iyi, ekiplere teşekkür ederim."

Oğuz Sipahi ise bir spor aktivitesi olarak gittiklerini ve mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Kaldık, inemedik. Ekiplere teşekkür ederim. Bayağı soğuktu. Taşlardan bir ev yaptık. Sığınacak bir yer yaptık. Paraşütümüzün çantasını açıp, içine girdik. Erol hocamla yan yana bekledik." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Menderes, tek adamla mücadele mirası bıraktı

    Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Gelmeden sıra yazdı

    6’lı masanın teklifi Türkiye için bir şans

    Elektrikli otomobil satışları yüzde 148,6 arttı

    Uludağ'da mahsur kalan paraşütçüler kurtarıldı

    Trabzonspor, Konyaspor'la berabere kaldı

    MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

    Mazotun fendi tarımı yendi

    Hakkımızı helal etmiyoruz

    Türkiye'den Tanzanya'ya taziye mesajı

    Nevşehir'de otobüs devrildi: 17 kişi yaralandı

    Anadolu Otoyolu'nda otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

    Oyuncaklardaki tehlike

    Şehit Uzman Çavuş Halil Yıldız dualarla ebediyete uğurlandı

    Hollandalılardan camiye yoğun ilgi

    Dünya'ya en yakın (1.600 ışık yılı uzaklıkta) ‘kara delik’ tespit edildi

    İtalya’da binlerce kişi “barış” için yürüdü

    Ağrı kesicilerin fazlasına dikkat

    3.6 milyon kayıtlı Suriyeli

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Referandumun 40. yılı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ailedeki geçimsizlikler
    Süleyman KÖSMENE

    Düğünlerde verilen bahşişler
    Genel

    Muğla'ya kuvvetli yağış uyarısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu selâhiyeti nereden alıyorsunuz?
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Kenan Toprakçı

    Bir Şaban Döğen geçti bu dünyadan
    Mehmet KARA

    Meclis “GÜÇLÜ” olmalı
    M. Said ZEKİ

    Hak ve adalet yenecek bir şey midir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.