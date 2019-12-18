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18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Uludağ'daki arama çalışmalarından üzücü haber!

18 Aralık 2019, Çarşamba 13:43
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları sırasında ceset bulundu.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramaların 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştı. Jandarma insanlı keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan alınacak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır"

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

AA

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