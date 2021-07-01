Uluslar arası sözleşmeyi CB feshedemez

Anayasa Hukuku profesörü Kemal Gözler, www.anayasa.gen.tr sitesinde yayınladığı yazısında, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin fesheden Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürütmesinin durdurulmasına dair başvuruyu reddetmesini değerlendirdi.

Kararı yanlış bulduğunu belirten Gözler, “Kanımca, karar, yani çoğunluk görüşü yanlış, karara karşı yazılan iki ayrı muhalefet şerhi doğrudur. Danıştay Onuncu Dairesinin çoğunluk üyeleri tarafından yazılmış kararın ana metninde başka hususlara değiniliyorsa da, bu dâvâda temel sorun, milletler arası andlaşmaları feshetme yetkisinin bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenip düzenlenemeyeceği sorunundan ibarettir” ifadelerini kullandı. Gazete Duvar’ın haberine göre, kararın gerekçelerini eleştiren Gözler, Anayasa’da milletler arası anlaşmaların feshine dair bir düzenleme olmamasının, fesih yetkisinin Cumhurbaşkanı kararıyla kullanılabileceği anlamına gelmediğini belirtti.

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