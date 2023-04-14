Uluslararası STK’lardan RTÜK’e kınama

Basın ve ifade özgürlüğünü savunan yirmi uluslararası sivil toplum kuruluşu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) 14 Mayıs seçimleri öncesinde eleştirel haberlere verdiği cezalar nedeniyle kınadı.

İmzacıları arasında Freedom House, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) gibi kuruluşların yer aldığı açıklama metninde, “Medyanın baskı altına alınması toplumun bilgiye erişimini engellemekte ve seçim sürecinin meşruiyetini zayıflatmaktadır” ifadesi kullanıldı. Metinde RTÜK için, “ülkede ifade hürriyeti ve medya çoğulculuğunu desteklemek yerine, meşru eleştirileri susturmak ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kendilerine haksız bir avantaj sağlamak için iktidar ittifakı tarafından bir araç olarak kullanılıyor” tanımlaması yapıldı. Haber Merkezi

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