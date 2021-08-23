Uluslararası topluma 'Kırım' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zirveye Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiği önemi göstermek için katıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Kırım'ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, platformun Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarının savunulmasında, Ukrayna'nın sınır bütünlüğünün korunması konusunda önemli rol üsteleneceğine inandığını vurguladı.

Türkiye ile Ukrayna arasında mükemmel ikili ilişkiler bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ekim ayında da Ortak Stratejik Planlama Toplantısı'nı sevgili dostum Dimitri Kuleba ile gerçekleştirmek için tekrar Ukrayna'ya geleceğim." dedi.

"Uluslararası topluma Kırım'ın yasa dışı ilhakına karşı tek ses olma çağrısı"

Ukrayna, Kırım sorununu dünya gündemine taşıyacak

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ise Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yılını kutladı.

Kırım’ın yasa dışı ilhakından bu yana 7 seneyi aşkın bir süre geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimiz çok güçlüdür. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Kırım Platformunun bizim dayanışma ve bağlılığımızı gösteren etkili bir forum olarak hizmet edeceğine inanıyoruz." diyerek, Kırım Platformunun sadece bölge ile değil halkla da ilgili olduğunu belirtti.

Ukrayna'da yaşayan büyük bir Tatar toplumu bulunduğunu, Türkiye'nin de Tatar kökenli milyonlarca vatandaşa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Büyük Tatar entelektüeli İsmail Gaspıralı bir keresinde şöyle demişti; 'düşmek kolaydır ancak tekrar ayağa kalmak zordur.' Tatarlar, tarihimiz boyunca bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir) Zelensky'e Parlamento ile Kırım Tatarlarını Ukrayna’nın yerli halkı olarak tanımaları konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

"Platform, Kırım’a yönelik küresel farkındalığı artırmaya hizmet etmeli"

Çavuşoğlu, Kırım Platformunun, Kırım Tatar Meclisi ile yakın çalışacağı umudunu dile getirerek, "Bu platform, Kırım’a yönelik küresel farkındalığı artırmaya hizmet etmeli." dedi.

Platformun, parlamentolar arası temas kurgulmasının, kamunun etkin şekilde bilgilendirilmesinin ve özelikle uluslararası hukuk hakkında uzman düzeyinde toplantıların yapılmasının platformun çalışmalarına değer katacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut şartlar altında (Kırım'ın yasa dışı ilhakı) bu soruna yönelik kolay bir çözüm yok. Maalesef ki Birleşmiş Milletler mekanizması dahil uluslararası sistem, (Kırım meselesini) çözecek kadar iyi tasarlanmış değil. Diplomasi aracılığıyla barışçıl çözüm, hala tek yol. Bu da etkin koordinasyonu gerektiriyor. Bu platform, barışçıl ve uzun vadeli çözümü başarabilmemiz için çabalarımızı koordine etme konusunda önemli bir başlangıcı işaret ediyor. Kırım, Ukrayna’dır."