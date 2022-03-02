6 PARTİNİN BİRLİKTE HAZIRLADIĞI GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM MUTABAKAT METNİNE LİDERLERİN BİRLİKTE İMZA ATMASI, KAMUOYUNDA OLUMLU YANKI BULDU.

TOPLUMUN BEKLENTİLERİNE UYGUN BİR SİSTEM

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu: “6 siyasî partinin hazırladığı metinle, toplumun beklentilerine uygun bir sistem tasarımı ortaya konuldu. Açıklanan metin yerinde ve ihtiyaçları tesbit etmiş. Sorunlara gerçekten dokunmaya cesaret göstermiş bir metin.”

DOĞRU ANLATILIRSA SEÇMENDE KARŞILIK BULUR

Kemal Özkiraz: “Parlamenter sistemi isteyenler yüzde 60’ın üzerinde. Bu seçmene bu başlıklar iyi anlatılabilirse, insanların ihtiyacı olan seçim vaadleriyle birlikte sunulabilirse çok etkili olur. Metin seçmene mutlaka yansıyacaktır, ama doğru anlatmak gerekiyor.”

KAYGILARI GİDERECEK ÖNEMLİ BİR HAMLE

Ulaş Tol: “Kamuoyu, 6 partinin oluşturduğu türden birlikteliklere olumlu tepki verir. Tereddütte olan seçmenin, ‘İktidar yönetemiyor, ama muhalefetin de yöneteceğine emin değilim' kaygısı vardı. Bu adım, o kaygının giderilmesine yönelik önemli bir hamle.”

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Ümitler canlandı, endişeler dağılıyor

6 siyasi partinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni” olumlu karşılanırken, uzmanlar endişelerin dağıldığını ve vatandaşın ümidinin canlandığını söylüyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni” 6 siyasî partinin genel başkanının katılımıyla Ankara’da kamuoyuna açıklandı. Kamuoyu araştırmacıları ve uzmanlar, yargıdan temel hak ve özgürlüklere, seçim kanunundan basın özgürlüğüne, kadın haklarından OHAL düzenlemelerine kadar birçok alanda yeni adımları taahhüt eden 6 siyasî partinin ortak metnini, bunun seçmenler üzerindeki yansımasının nasıl olacağını değerlendirdi. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, “Salonun verdiği tepkilere baktığınızda toplumun nelere duyarlı olduğunu ve neleri özlediğini görüyordunuz” dedi.

İhtiyaçlar tesbit edilmiş

6 siyasî partinin hazırladığı metinle, toplumun beklentilerine uygun bir sistem tasarımı ortaya koyduğunu belirten Uslu, “6 siyasî partinin açıkladığı metni yerinde ve ihtiyaçları tesbit etmiş buldum. Sorunlara gerçekten dokunan, dokunmaya cesaret göstermiş bir metin” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’a göre 6 siyasî partinin hazırladığı mutabakat metninin, seçim döneminde seçim vaatleriyle birlikte doğru işlenmesi gerekiyor. Ancak bu sağlandığında oy anlamında ciddî karşılık bulunabileceğini ifade eden Özkiraz, “Türkiye’de parlamenter sistemi isteyen kişiler yüzde 60’ın üzerinde. Bu seçmene bu oluşturulan başlıklar iyi anlatılabilirse, insanların ihtiyacı olan seçim vaatleriyle birlikte sunulabilirse çok etkili olacağını düşünüyorum. Metin seçmene mutlaka yansıyacaktır, ama doğru anlatmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaygıları giderecek bir hamle

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) Direktörü Ulaş Tol’a göre kamuoyu, 6 siyasî partinin oluşturduğu türden birlikteliklere, çoğunluk enerjisi oluşturmaya olumlu tepkiler verir. Farklı yapılardan oluşan partilerin bir araya gelmesinin bir enerjiye sebep olduğunu ifade eden Tol, “Çok temel sorunları çözmek için birlikte çalışma görüntüsünün getirdiği bir olumlu etki var” dedi. Altı siyasi partinin ortak metninin, ileriki dönemde atacakları somut adımlarla seçmende karşılığının daha somutlaşacağını belirten Tol, “Seçmenin, özellikle de kararı net olmayan, kararı net olsa da tereddütte olan seçmenin, muhalefetin yönetim becerisine dair bir kaygısı vardı. ‘İktidar yönetemiyor ama muhalefetin de yöneteceğine emin değilim’ denilen bir kaygı vardı. Partilerin bu adımını, bu kaygının giderilmesine yönelik önemli bir hamle olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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Yarının Türkiye'si için

Altı muhalefet partisi toplantısı sonrası genel başkanlar değerlendirmede bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, “Yarının Türkiye’si için imza atarak güç veren saygıdeğer genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için, yarının Türkiye’si için attığımız bu adım memleketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi için... Yarının Türkiye’si hayırlı olsun” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘’‘Adil Devlet’ ve ‘İnsanca Yaşam’ için… #YarınınTürkiyesi hayırlı olsun. Sayın genel başkanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ülkemiz için, demokrasi için bir araya geldik. #YarınınTürkiyesi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatına imza attık” dedi.

Haber Merkezi

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Uysal: Buluşmalar devam edecek

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal altı muhalefet partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” toplantısını değerlendirdi. Uysal, “Pek çok açıdan küme düştüğümüz böyle bir dönemde, millet önünde sistemik olarak neyi hedeflediğimizi ifade ettiğimiz bir toplantı oldu. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Bundan sonra ne zaman bir araya geleceklerinin sorulması üzerine de Uysal, “İnşallah yakın zamanda Sayın Babacan’ın dâvetiyle yine bir araya geleceğiz” dedi. Uysal, neden tekrar bir araya geleceklerine yönelik soruya, “Dâvetli toplantıda konuşulmuştu zaten. Ona binaen bu toplantılar devam edecek” cevabını verdi.

Ankara - aa

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