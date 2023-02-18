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18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Umre parasını depremzedelere bağışlamıştı - Umreye göndermek isteyen iş adamına 'depremzedelere bağışla' çağrısı

18 Şubat 2023, Cumartesi 15:23
81 yaşındaki Selim Güngör, umre parasını depremzedeler için bağışlaması sonrası kendisini umreye göndermek isteyen iş adamına, umreye göndereceği parayı da depremzedeler için bağış yapmasını istedi.

Edirne'nin İpsala ilçesi İbriktepe köyünde yaşayan Güngör, geçen hafta İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret ederek, umre için biriktirdiği 20 bin lirayı depremzedelere gönderilmesi için bağışlamıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamı Güngör'ü arayarak kendisini Umreye gönderebileceğini iletti.

Güngör ise bu paranın da depremzedeler için bağışlanmasını talep etti.

"El birliği ile üstesinden geleceğiz"

Güngör, deprem bölgesine yardımların sürdüğünü belirtti.

Kendisinin de Umre parasıyla yardım kampanyasına destek olduğunu anımsatan Güngör, şunları kaydetti:

"Hayırsever bir iş adamı beni Umreye göndermek istedi. Kendisinden Allah razı olsun. Hayırsever iş adamının bu tavrı beni çok duygulandırdı. Allah bir daha ülkemize böyle felaketler yaşatmasın. Çok zor günler geçiriyoruz. El birliği ile üstesinden geleceğiz. Ben gelecek senelerde kendi imkanlarımla gitmeyi düşünüyorum, iş adamı isterse bu parayı depremzedeler için bağışlayabilir."

AA

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