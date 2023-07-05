Umre tarihleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023-2024 yılı umre turlarının 15 Ağustos’ta başlayacağını, isteyenlerin 10 Temmuz itibarıyla bu turlara kaydolabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyaretlerin başlayacağı tarihin müjdesini verdi. 2023-2024 Umre Döneminde ilk kafile 15 Ağustos’ta kutsal topraklarda olacak. Ali Erbaş, “Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun” ifadesini kullandı. Umre’ye gitmek isteyenler kayıtlarını 10 Temmuz itibariyle yapabilecek. AA

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