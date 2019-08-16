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16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Umre ücretleri de zamlandı

16 Ağustos 2019, Cuma 19:00
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı umre ücretlerini açıkladı.

Umre işlemlerinin SAR ile belirlendiği Aralık 2017’de 1.04’ten işlem gören Suudi para birimi, TL karşısında 1.50’ye ulaşınca umre fiyatları da arttı. 2017 SAR kuruna göre 5 bin TL olması gereken umre ücreti, 2019 yılında 7 bin 500 TL’ye kadar ulaştı. SAR’ın da değer kazanması üzerine Umre organizasyonuna katılacaklardan iki kişilik odada yedi gün konaklama için 4 bin 980 SAR istendi. Aralarında Hilton, Obray ve Swiss gibi bilinen otellerin de olduğu otellerde yedi gün konaklamanın bedeli kişi başı 7 bin 470 TL olarak belirlendi. Umre organizasyonunda üç kişilik odalarda konaklamak isteyenler 6 bin 900 TL ödeyecek. Diyanet’in belirlediği daha alt sınıfta yer alan otellerde kalmak isteyen yurttaşların 4 kişilik odalar için ödeyeceği ücret de 4 bin 875 TL oldu. BirGün’ün haberine göre, Diyanet, umre organizasyonu kapsamında bebek ve çocukların konaklaması için de fiyat belirledi. Buna göre, 0-2 yaş arasındaki çocuklar için 975 TL, 3-5 yaş arasındaki çocuklar için 3 bin 750 TL ödenecek. 

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