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4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Umumî musibetlere manevî reçete

04 Mart 2020, Çarşamba 00:11
GAZETEMİZ YAZARLARINDAN CEVHER İLHAN VERDİĞİ SEMİNERDE, GÜNÜMÜZDE CEREYAN EDEN UMUMİ MUSİBETLERE BEDİÜZZAMAN’IN KUR’ÂN TEFSİRİ OLAN NUR RİSALELERİNDEKİ MANEVİ ÇÖZÜM VE ÇÂRELERİ ÖZETLEDİ.

Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, Elazığ Yeni Asya Temsilciliğinde “Umumî musibetlerin felâketlerin mânevî veçhesi ve Risale-i Nur’un çağın meselelerine bakışı” konulu bir seminer verdi.  Bediüzzaman’ın Kur’ân tefsiri Nur Risalelerinde umumî musibetlerin umumî hatanın neticesi oluğunu tefsir ettiğini açıklayan İlhan, “Öyle bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit zâlimlere mahsus kalmaz, masûmları da yakar” âyetinin tefsiriyle “Ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken  taraftar olmasıyla “umumi hata”nın meydana geldiğini belirtti. 

Felaketler beşerin zalim cinayeti

 “Gerçekten insan çok zâlim ve çok câhildir”, “Zulme rızâ zulümdür, taraftar olan, meyleden zâlim olur”, “Zulmedenlere en ednâ bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur” âyetlerindeki İlâhî hükümlerle “zâlimlerin zulmüne ortak olunduğunu” ve “musibetlerin - felâketlerin beşerin zâlim kısmının cinâyetinin neticesi meydana geldiğini” nazara veren İlhan, haksızlığa, hukuksuzluğa, adâletsizliğe, baskıya, diktatörlüğe, despotluğa karşı tavır almanın bir vecibe olduğunu belirtti. 

İstibdat zulüm ve tahakkümdür

Daha Osmanlı devrinde, umum ulema ve talebeye hitaben müteaddit nutuklarla “hakikat-i meşrutiyet-i meşrûa”yı izâh ederken, “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Peygambere tâbi olmayıp zulmedenler, padişah da olsalar haydutturlar!” diye haykırdığını hatırlatarak Bediüzzaman’ın Kur’ân tefsiri Nur Risalelerindeki çözüm ve çâreleri özetledi. “Emperyal zâlimlerin ve ifsad şebekelerinin, küresel hegemonya ve çıkarları hesâbına, İslâm dünyasındaki demokrasi ve hürriyet arayışlarını zehirleyip ‘Arap baharı’nı ‘Arap kışı’na dönüştürülmesinde olduğu gibi manipülasyonlarla Müslümanları etnik ve mezhebi çatışmalarla iç savaş kargaşasına düşürdüğü İslâm coğrafyasındaki işgal, istilâ, sömürü, zulüm ve haksızlıklarla ortada” diyen İlhan, “Bediüzzaman’ın, Müslümanları birbirine kırdıran tefrika tuzaklara düşmemeleri çağrısı”nı dile getirdi. Sohbetin sonunda, Kur’ân’ın çağımıza dersi Nur Risalelerindeki hakikatlerin okunup anlaşılması ve yaşatılması, İslâm âlemine bu mesajların ulaştırılıp benimsetilmesi, ülkemizin, İslâm âleminin ve insanlığın her türlü fitne, fesad ve zulümlerden felâhı niyâzında bulunuldu.

Elazığ - Yeni Asya

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