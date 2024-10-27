‘Umut hakkı’ tartışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleri sonrası, ‘umut hakkı’ kavramı Türkiye’de sıklıkla tartışılır oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017’de Litvanya’da müebbet hapis cezasına çarptırılan iki mahkumla ilgili kararında umut hakkı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti: “En iğrenç ve korkunç eylemlerde bulunanlar bile temel insanlıklarını korur ve içlerinde değişme kapasitesi taşırlar. Hapis cezaları uzun ve hak edilmiş olsa da, bir gün işledikleri hataların kefaretini ödemiş olabilecekleri umudunu taşıma haklarını korurlar. Bu umuttan tamamen mahrum bırakılmamalıdırlar. Onları umuttan mahrum bırakmak, insanlıklarının temel bir yönünü inkar etmektir ve bu da aşağılayıcı olacaktır.” AİHM’e göre umut hakkının uygulanmaması, temel insan haklarına aykırı. BBC Türkçe’ye konuşan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, umut hakkıyla amaçlananın, “hukukta cezanın amacının kişiyi ıslah etmek ve onu tekrar topluma kazındırmak” olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi