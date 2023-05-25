MİLLET İTTİFAKI PARTİLERİ İKİNCİ TUR İÇİN SAHADA.

BÜTÜN ÖRGÜTLER SAHADA

Millet İttifakında 14 Mayıs’ın hayal kırıklığı yerini umuda bıraktı. Partilerin teşkilat yöneticileri “14 Mayıs’tan sonraki ilk birkaç gün bir hayal kırıklığı hâkimdi. Toplumda bir umut kırıklığı vardı. Ancak bu hafta başı itibariyle tüm il-ilçe örgütlerimiz sahada ve kazanacağımıza dair inanç çok güçlü” diyor.

SANDIKLAR İÇİN YOĞUN BAŞVURU

“Sandık güvenliği için ek önlemler alıyoruz. Yoğun bir başvuru var. 28 Mayıs’ta sandık görevlisi olmak isteyen kişilerin sayısında ciddi artış oldu. Telefonlarımız susmadı. Bu da örgütlerimizin moralini düzeltti. İlk günlerin umut kırıklığı devam etseydi bu kadar kalabalık bir çalışma yapamazdık.”

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Umutlar tazelendi

Millet İttifakı’nın il ve ilçe örgütleri, ikinci tur için hızlandırılmış seçim çalışmasına başladı. 14 Mayıs’ın hayal kırıklığının yerini umut almaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala adaylar ve partileri tüm kozlarını masaya sürdü. Gazete Duvar’dan Ceren Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi Mamak ilçe örgütünün çalışmalarını izledi. Bayar’ın aktardıkları şu şekilde: “Sabahın erken saatlerinde CHP’nin Mamak ilçe binasında CHP üyelerinin yürüteceği bir çalışmaya tanıklık etmeyi beklerken Millet İttifakı’nın diğer 5 siyasi partisinin Mamak ilçe başkanları ve CHP’liler kadar yoğunluklu olmasa da üyelerinin hazır bulunduğu kalabalık bir grupla karşılaştık. Bir yıldır sıkça dillendirilen ancak zaman zaman yapılan açıklamalarla zarar gören “ittifak ruhu”, CHP Mamak ilçe binasında adeta vücut bulmuştu. Saadet Partisi Mamak İlçe Başkanı Abdülhakim Yıldız’ın bileğindeki Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kırmızı beyaz renklerdeki Marteniçka bileklik de bu ruhun bir sembolü gibiydi.”

Kazanacağımıza inanıyoruz

“Mahalle çalışmalarına başlamadan önce sohbet etme imkanı bulduğumuz bir CHP’li, seçimden sonraki ilk birkaç gün Mamak’taki tüm CHP’lilerde büyük bir hayal kırıklığının oluştuğunu belirterek, “Bu hafta başı itibariyle yeniden ve tamamen motive olduk. Kılıçdaroğlu’nun kazanması için tüm gücümüzle çalışacağız, inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarının bekledikleri gibi olmamasının ilk etapta morallerini bozduğunu ve bu yüzden ikinci turun çalışmalarına biraz geç başladıklarını anlatan bir CHP gönüllüsü, “Şimdi yeniden kazanacağımıza inanıyoruz. Zamanımız çok dar. Hızlandırılmış bir programla sandığa gitmeyen, bize oy vermeyen seçmeni ikna edeceğiz” dedi.”

Örgütlerimiz sahada

“CHP’li bir kadın, “Kılıçdaroğlu kazansın hepinizi evimde ağırlayacağım” sözünü verdi. Aynı kişi, “nasılsa kaybedeceğiz” diyen çok fazla CHP’li olduğunu, bu kişilere umut aşılanması gerektiği konusunda ekip arkadaşlarını uyardı. CHP’nin seçim otobüsüyle Mamak’ın Karatepe Mahallesi’ne doğru yola çıkan teşkilat üye ve gönüllülerine CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da eşlik etti. Ankara’da ikinci turun seçim çalışmalarının nasıl planlandığına ilişkin sorularımızı kısa otobüs yolculuğunda yanıtlayan Akıllı, “İtiraf etmeliyim ki 14 Mayıs’tan sonraki ilk birkaç gün bir hayal kırıklığı hakimdi. Toplumda bir umut kırıklığı vardı. Ancak bu hafta başı itibariyle tüm ilçe örgütlerimiz sahada ve kazanacağımıza dair inanç çok güçlü” dedi.”

Sandık güvenliği konusunda ek önlemler alıyoruz

“Sandığa gitmeyen seçmeni sandığa götürmek ve Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen seçmeni ikna etmek üzere bir strateji belirlediklerini kaydeden Akıllı, seçim gününe de hazırlandıklarını söyleyerek “Sandık güvenliği konusunda ek önlemler alıyoruz. Yoğun bir başvuru var. 14 Mayıs’tan sonra sandık görevlisi olmak isteyen kişilerin sayısında ciddi oranda bir artış oldu. Telefonlarımız susmadı. Bu da örgütümüzün moralini düzeltti. Zaten ilk günlerin umut kırıklığı devam etseydi bu kadar kalabalık bir çalışma yapamazdık” ifadelerini kullandı.”

Haber Merkezi