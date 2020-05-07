Üniversitede de tek adam sistemi

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, 28 Nisan’da yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle üniversitelerde rektörlere ‘mutlak ve sınırsız’ bir takdir yetkisi verildiğini vurguladı.

28 Nisan’da yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle üniversitelerde fakülte ve bölümlerin akademik kadro planlaması ve kadroların ilan edilmesi süreçleri yeniden düzenleniyor. Bu düzenlemeyle rektörler tek yetkili mercii olurken anabilim dalları, bölümler, fakülte kurulları ve senato, akademik kadro planlamasında yetkisiz ve etkisiz hale getirildi. CHP’li Selin Sayek Böke, HDP’li Mahmut Toğrul, İYİ Partili Metin Ergun ve Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi Sekreteri Doç. Dr. Ümit Akıncı, üniversitelerdeki yeni dönemi değerlendirdi. Gazeteduvar’ın haberine göre, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, YÖK tarafından yapılan bu değişikliğin üniversitelerin idari ve bilimsel özerkliği konusunda gelinen aşamayı göstermesi açısından ibret verici bulduğunu söylerken yaptığı bir tespitte, “Yapılan bu değişikliklerle, doğrudan ‘Partili Cumhurbaşkanı’nca atanan rektörler, artık norm kadro planlaması ve ilanı konusunda üniversitelerde tek yetkili merci hale gelmişlerdir. Bu düzenleme ile rektörlere ‘mutlak ve sınırsız’ bir takdir yetkisi verilmiştir” dedi.

Rektörler mutlak hâkim oluyor

Danıştay’ın şimdiye kadar vermiş olduğu birçok kararda “Takdir yetkisinin kullanılması mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve kamu hizmetlerinin gerekleriyle sınırlıdır” denildiğini hatırlatan Ergun, “Türkiye’de üniversitelerin akademik özerkliğini ortadan kaldıran, akademiye darbe üstüne darbe vuran, devletin yönetimini ilgilendiren her konuda olduğu gibi üniversitelerde de AK Parti iktidarının keyfîliğe dayanan merkeziyetçi anlayışının son aşamasıdır. Geçmişte rektör seçimlerini ortadan kaldırarak, üniversiteleri sadece kendi dünya görüşlerine ve çıkar ilişkilerine uygun kişilerin idare edebileceği kurumlara dönüştüren bu zihniyetin böyle bir adım atmasına doğrusu hiç şaşırmadık! Zira iktidar durmaksızın üniversiteleri siyasallaştırdı. Ahbap-çavuş ilişkileri içerisinde rektörler atadı. O rektörler de sistematik bir şekilde kişiye özel kadrolar açtılar. Şimdi de bu rektörleri üniversitelerin mutlak hâkimi haline getiriyorlar. Maalesef bu Türkiye’nin hak ettiği bir tablo değil. İktidarın anlaması gereken şey şudur; yükseköğretim sistemi içerisinde merkeziyetçiliği ve tepeden inmeciliği arttıran bu iflas etmiş anlayışı derinleştirerek, Türk üniversitelerini bir adım bile ileri götürmek mümkün değildir.” diye konuştu.

TEK ADAM REJİMİ

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, yönetmelikte yapılan değişikliği ‘merkeziyetçiliğin artması, ortak akıl ve katılımcılığın öldürülmesi, atanmışların seçilmişlerden üstün olması’ olarak nitelendirdi. Böke, “Ben yaptım oldu anlayışı bir kez daha devrede. Ülke tek adam rejiminin elinde her alanda özgürlük ve katılım alanlarının sınırlandırılması ile boğuluyor” dedi. HDP Milletvekili Mahmut Toğrul ise 18 yıllık AKP iktidarının YÖK’ü kaldırma iddiasıyla gelirken bugün her üniversitede AKP Genel Başkanı’na doğrudan bağlı YÖK’ler oluşturulduğunu ifade etti.