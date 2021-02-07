Üniversiteler nasıl bitirildi?

Prof. Dr. Kemal Gözler, “Türkiye’de üniversiteler birden bire değersizleşmedi. İktidar, önceden ve ustaca hazırlanmış ‘dört safhalı bir plan’ dahilinde üniversiteler üzerinde, adım adım hâkimiyet kurdu” dedi.

Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Gözler, Boğaziçi Üniversitesi’ne iki yeni fakülte kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını değerlendiren bir makale yazdı. Gözler, “Boğaziçi Üniversitesi üzerinde tam bir hâkimiyet kurulması için bunlar da yetmez ise, bu Üniversite üzerinde de pek muhtemelen, üniversitenin ikiye bölünmesi, her birine yeni rektörler atanması, her birinde de yeni fakülteler kurulması, yeni dekanlar ve yeni öğretim üyeleri atanması gibi yöntemler uygulanabilecektir. Bunlar benim hayalimden uydurduğum şeyler değil. Bunların hepsinin geçmişte pek çok üniversitede yapıldığına şahit olduk. İktidarın üniversitelere hâkim olma sürecinde kullandığı çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin uygulanmasına Boğaziçi Üniversitesinde daha yeni başlanmıştır. Bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılanların hepsi geçmişte Türkiye’de diğer üniversitelerde aynen yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Pek çok üniversitenin de başına geldi

Boğaziçi Üniversitesi’nin başına gelenlerin yeni olmadığına dikkat çeken Gözler, “Ne yazık ki bunlar yeni şeyler değil. 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi başına gelenlerin aynısı çok fazlasıyla geçmişte Türkiye’de daha pek çok üniversitenin başına geldi. Ben üniversitelerin nasıl değersizleştirildiğini 25 Kasım 2019 tarihinde yayınladığım “Akademinin Değersizleşmesi Üzerine” başlıklı makalemde ayrıntılarıyla ve istatistiklerle gösterdim. Hatta bu makalemde aynen şöyle yazmıştım: “Ben Türkiye’de ODTÜ ve Boğaziçi gibi başarısını bugüne kadar koruyabilen son bir iki üniversitenin de çok yakın bir gelecekte başarılarının kurbanı olacağından korkuyorum.” Bu bir kehanet değildi. Önceden tasarlanmış ve uygulamaya konulmuş bir sürecin gözlemlenmesinden çıkardığım sonuçtu. Zira süreç, bir saat gibi işliyordu ve zamanı gelince bu süreç, istisnasız her bir üniversiteye uygulanacaktı. O nedenle, benim için, Boğaziçi Üniversitesinin başına gelenler bir sürpriz olmadı. Tersine bu olaylar benim öngörülerimi teyit etti” ifadelerini kullandı.

İktidar, adım adım hakimiyet kurdu

“Türkiye’de üniversiteler birdenbire değersizleşmedi. İktidar, önceden ve ustaca hazırlanmış “dört safhalı bir plân” dahilinde üniversiteler üzerinde, adım adım hâkimiyet kurdu” diyen Gözler, şunları söyledi: “Ülkemiz maalesef akademinin değersizleştirilmesi sürecinden geçti. Bu sürecin neredeyse tamamına yakını tamamlandı. Boğaziçi Üniversitesi bu sürecin son örneklerinden biridir. Maalesef Türkiye’de akademi bitmiştir. Bu makaleyi de “Akademinin Değersizleşmesi Üzerine” başlıklı makalemin sonuç bölümüyle bitireyim: “İnsan denen varlıkta değerleri ele geçirme içgüdüsü vardır. Ne var ki bilim, altın gibi elden ele geçebilen, elden ele geçtikçe de değerini yitirmeyen bir şey değildir. Bilim onu hak etmeyenlerin ellerinde kısa bir süre içinde değerini yitirir ve yok olup gider.”