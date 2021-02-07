"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Üniversiteler nasıl bitirildi?

07 Şubat 2021, Pazar 22:55
Prof. Dr. Kemal Gözler, “Türkiye’de üniversiteler birden bire değersizleşmedi. İktidar, önceden ve ustaca hazırlanmış ‘dört safhalı bir plan’ dahilinde üniversiteler üzerinde, adım adım hâkimiyet kurdu” dedi.

Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Gözler, Boğaziçi Üniversitesi’ne iki yeni fakülte kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını değerlendiren bir makale yazdı. Gözler, “Boğaziçi Üniversitesi üzerinde tam bir hâkimiyet kurulması için bunlar da yetmez ise, bu Üniversite üzerinde de pek muhtemelen, üniversitenin ikiye bölünmesi, her birine yeni rektörler atanması, her birinde de yeni fakülteler kurulması, yeni dekanlar ve yeni öğretim üyeleri atanması gibi yöntemler uygulanabilecektir. Bunlar benim hayalimden uydurduğum şeyler değil. Bunların hepsinin geçmişte pek çok üniversitede yapıldığına şahit olduk. İktidarın üniversitelere hâkim olma sürecinde kullandığı çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin uygulanmasına Boğaziçi Üniversitesinde daha yeni başlanmıştır. Bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılanların hepsi geçmişte Türkiye’de diğer üniversitelerde aynen yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Pek çok üniversitenin de başına geldi

Boğaziçi Üniversitesi’nin başına gelenlerin yeni olmadığına dikkat çeken Gözler, “Ne yazık ki bunlar yeni şeyler değil. 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi başına gelenlerin aynısı çok fazlasıyla geçmişte Türkiye’de daha pek çok üniversitenin başına geldi. Ben üniversitelerin nasıl değersizleştirildiğini 25 Kasım 2019 tarihinde yayınladığım “Akademinin Değersizleşmesi Üzerine” başlıklı makalemde ayrıntılarıyla ve istatistiklerle gösterdim. Hatta bu makalemde aynen şöyle yazmıştım: “Ben Türkiye’de ODTÜ ve Boğaziçi gibi başarısını bugüne kadar koruyabilen son bir iki üniversitenin de çok yakın bir gelecekte başarılarının kurbanı olacağından korkuyorum.” Bu bir kehanet değildi. Önceden tasarlanmış ve uygulamaya konulmuş bir sürecin gözlemlenmesinden çıkardığım sonuçtu. Zira süreç, bir saat gibi işliyordu ve zamanı gelince bu süreç, istisnasız her bir üniversiteye uygulanacaktı. O nedenle, benim için, Boğaziçi Üniversitesinin başına gelenler bir sürpriz olmadı. Tersine bu olaylar benim öngörülerimi teyit etti” ifadelerini kullandı. 

İktidar, adım adım hakimiyet kurdu

“Türkiye’de üniversiteler birdenbire değersizleşmedi. İktidar, önceden ve ustaca hazırlanmış “dört safhalı bir plân” dahilinde üniversiteler üzerinde, adım adım hâkimiyet kurdu” diyen Gözler, şunları söyledi: “Ülkemiz maalesef akademinin değersizleştirilmesi sürecinden geçti. Bu sürecin neredeyse tamamına yakını tamamlandı. Boğaziçi Üniversitesi bu sürecin son örneklerinden biridir. Maalesef Türkiye’de akademi bitmiştir. Bu makaleyi de “Akademinin Değersizleşmesi Üzerine” başlıklı makalemin sonuç bölümüyle bitireyim: “İnsan denen varlıkta değerleri ele geçirme içgüdüsü vardır. Ne var ki bilim, altın gibi elden ele geçebilen, elden ele geçtikçe de değerini yitirmeyen bir şey değildir. Bilim onu hak etmeyenlerin ellerinde kısa bir süre içinde değerini yitirir ve yok olup gider.”

Okunma Sayısı: 458
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte salgın sürecinde yaşananlar

    Asgari ücretin dörtte biri faturalara gitti

    Üniversiteler nasıl bitirildi?

    Patatesi hayvan yemi olmaktan kurtarın

    İhracatçılar: Dolar daha fazla düşmesin

    300 Vekilden darbeye hayır

    Beşiktaş'tan zorlu maçta kritik 3 puan

    Sanal tehditlere karşı aile içi empati

    Biden'dan İran'a yaptırım açıklaması

    Türkiye'de Kovid-19 salgınında 112 kişi daha vefat etti

    Rehavet ve ihmal üçüncü dalgaya sebep olabilir

    Avusturya, Rus ve Çin Kovid-19 aşılarını ülkede üretmek istiyor

    Sıra Koç ve Sabancı’da mı?

    Akademisyen üniversiteyi eleştirdi diye işten atılamaz

    En büyük düşman işsizlik ve yoksulluk

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

    Hindistan’da buzul parçası nehre düştü: 150 kişiden haber alınamıyor!

    Dünya genelinde kaç kişi iyileşti?

    Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bu müfteri zihniyete destek verenler de yandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik uçurumu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sorgulama zamanı gelmedi mi?
    M. Said ZEKİ

    “Mutlak itaat edilecek: Et!”
    Süleyman KÖSMENE

    Bir haşir yolculuğuna var mısınız?
    Mehmet KARA

    “Yeni anayasa tartışması” nereden çıktı?
    Yeni Asya'dan Size

    52. yılımıza hazırlanıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Ahrarlar hürriyet-i şer’iyeye vesile olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.