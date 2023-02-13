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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Üniversitelerin kapatılması yanlış bir karar

13 Şubat 2023, Pazartesi 17:00
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Yaşanılan felaketin yaralarını sarmak adına atılacak ilk adımın eğitim sistemi olması, üniversitelerin kapatılarak uzaktan eğitime geçilmesi hem üniversite eğitimi alan öğrencilerin travmalarını daha da derinleştirecek, hem de uzaktan eğitimin yeterli kalitede olmasının imkânsız olmasından dolayı ileriki yıllarda büyük bir eğitimsizlik sorunu yaşayacağımız bir gerçektir” dedi.

Her türlü felakette eğitimi feda etmenin yanlış bir karar olduğunu dile getiren Mehmet Balık, “İlk fırsatta eğitim öğretime ara vermek yerine öncelikli olarak oteller ve yıllardır ülkeyi inşaat alanına çevirerek bulabildikleri her alanda binalar diken şirketler feda edilmeli, depremzedelerimiz güneyde ve batıdaki otellere ve boş dairelere yerleştirilmelidir” tavsiyesinde bulundu.

Ankara - Recep Gören

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