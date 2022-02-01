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1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Üretici ile market arasındaki fark 4,5 kat

01 Şubat 2022, Salı 21:18
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4,5 kata yaklaştığını ifade etti.

Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklarını değerlendiren Bayraktar, Ocakta üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 339,5 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 293,65 ile kuru soğan, yüzde 287,10 ile portakal, yüzde 236,19 ile yeşil mercimek, yüzde 224,04  ile marul ve yüzde 222,38 ile nohudun takip ettiğini söyledi.

Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatlarını kıyaslayan Bayraktar, “Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı. Elma 4,4 kat, kuru soğan ve portakal 3,9, yeşil mercimek 3,4 kat, marul ve nohut 3,2 kat, limon ve kuru üzüm 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldı” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

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