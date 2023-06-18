Üretim arttırılmazsa gıda da risk büyür

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin hububatta kendi kendine yeterliliğinin mevcut üretimle giderek risk altında olduğunu belirterek, “Üretim artırılmazsa gıda da risk büyük” dedi.

Pandemi süreci etkileri, kuraklık ve ani hava değişimleri, İspanya’nın kuraklık ile oluşan tarımsal sorunlar ve Ukrayna –Rusya savaşının etkilerine dikkat çeken Gürer, “Bu olumsuzluklar, tüm dünya da gıdaya erişimde sorunlar üretmektedir, Türkiye de bu olumsuzluktan payını alacak gibi görünüyor.2024 yılında ise dünyada sıcak ve kurak bir yıl olacağı bilim insanları ifade ediyorlar. Ülkemiz bundan ithalat ve üretim olarak etkilenmesi olası önlemler bugünden alınması şart ” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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