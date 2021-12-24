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Üretim yok, israf var, fiyatlar gerilemez

24 Aralık 2021, Cuma 00:59
Uzmanlar, döviz kurunun düşüşünü değerlendirirken, Türkiye’de üretim olmadığına, israfın arttığına dikket çekerek gıda fiyatlarının gerilemeyeceğini söyledi.

Son aylarda Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte alım gücünde ciddî bir düşüş yaşayan hane halkları, gıda enflasyonundaki yükseliş trendi karşısında endişeli. Küresel gıda fiyatları da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ancak Türkiye’nin durumunu daha da kırılgan yapan sorun; tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin yüksekliği ve bu girdilerde büyük oranda dışa bağımlılık. Bir zamanlar “tahıl ambarı” olan Türkiye, birkaç yıldır buğday ithal ederken, tohum pazarı da büyük oranda ithal kökenli bir hale geldi. Her ne kadar hükümet gıda fiyatlarındaki artışın sebebi olarak zincir marketleri ve stokçuları suçlasa da, bazı uzmanlar gıda üretiminde azalma riskine ve bunun tetikleyeceği fiyat artışlarına dikkat çekiyor ve tarımsal üretimin artırılması gerektiğine vurgu yapıyorlar.

Tek çıkış yolu üreticinin desteklenmesi

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Zengin toprakların yoksul insanları olmayı hak etmiyoruz” diyor ve sorunun kaynağında tarımsal üretime dair politikalara işaret ediyor. Gazete Duvar’a konuşan Yıldırım, “Pandemi döneminde Türkiye’de açlık, kıtlık olur mu sorusuna Türkiye gibi tarımsal zenginliği olan bir ülkede açlık, kıtlık olmaz şeklinde yanıt verirdim. Ama geldiğimiz noktada, bir buçuk iki yıldır öyle bir yere geldik ki, bu gıda krizinden artık tek çıkış yolu üreticinin desteklenmesi ve üretimin artırılmasıdır” diyor.

Tarım politikası belirlenmeli

Yeditepe Üniversitesi’nden ekonomist Prof. Veysel Ulusoy, kurdaki gevşemenin gıda fiyatlarında bir gerilemeye etki etmeyeceği görüşünde. Ulusoy, “Zaten tüm gelişmeler ‘roket ve tüy teorisi’ kapsamında olduğundan, ani kur sıçramalarında fiyatların yukarı hızla çıktığını, tersine bir durumda ise tüy misali yavaşça aşağıya geldiği görülür. Ama bu aşağı eğilim gıda ürünlerinde olmayacaktır” diyor. Ulusoy, son dönemde yaşanan krizlerde önemi en çok anlaşılan sektörün tarım olduğunun altını çiziyor ve etkin bir tarım politikası belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi

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