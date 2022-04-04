Üretimde daralmalar olur

Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekici, “Satın alma maliyetleri açısından biz şu anda bu fiyatlarla üretim yapamayız. Böyle giderse bizim tesislerimizin bir kısmında maalesef üretimde yavaşlama, daralmalar olur” dedi.

Ekici, asgari ücrete ilişkin tartışmalarla ilgili “5,5-6 bin lira konuşuluyor. Bu fiyat artışlarıyla o da bir işe yaramayacak. Ama 6 bin lira olduğu zaman işverene maliyeti 10 bin lirayı geçecek” diye konuştu. Sorunların çözümü için istişare olması gerektiğini vurgulayan Ekici, “Bazı kararlar alınırken masanın biraz daha geniş tutulması lazım, muhataplarına sorulması lazım” dedi. Ankara - anka

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