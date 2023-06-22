PROF. DR. EROL TAYMAZ: YATIRIMLARIN ÇOĞU ÜRETİME DEĞİL, RANTA GİDİYOR. ASGARÎ ÜCRET, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLÎ GELİRİN SADECE ALTIDA BİRİNE TEKABÜL EDİYOR.

Ücretlerin payı çok düştü

“Kişi başına üretimle asgarî ücret arasında uçurum var. Ücretlerin millî gelirdeki payı son yıllarda hızla düştü, 2022’de yüzde 24 oldu. Geçen yıl üretilen katma değerin sadece dörtte biri çalışanlara ücret olarak verildi. Bu oran AB’yi bırakalım, gelişmekte olan ülkeler açısından bile çok düşük.”

Eksik olan, siyasî irade

“Ancak üretken yatırımları artırıp işgücünün niteliğini yükseltecek ve teknolojik faaliyetleri öne çıkaracak politikalar sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilir. Ücret artışları demokratik, müreffeh bir toplumun da ön şartı. Bunları gerçekleştirecek politikalar belli, eksik olan siyasî irade.”

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Üretimsiz ekonomi, adaletsiz bölüşüm

ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Erol Taymaz, “Türkiye ekonomisinin tümekonomiler için geçer iki temel sorunu var: Bölüşüm ve üretim” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz Gazete Duvar’a konuştu. Mevcut ekonomik durumu değerlendiren Taymaz, “Türkiye ekonomisinin tüm ekonomiler için geçer iki temel sorunu var: Bölüşüm ve üretim. Önce bölüşüm sorunundan başlayalım. Türkiye ekonomisi 2022 yılında mevcut sermaye stoku, teknolojisi ve işgücü ile 15 trilyon TL’lik bir üretim yaptı (GSYİH). 2022 yılında ücretsiz aile fertleri dahil çalışan sayısı 31 milyon kişi olduğuna göre çalışan başına elde edilen gelir yıllık 484 bin, aylık 41 bin TL oluyor. Aynı yıl asgari ücretin işverene maliyeti (brüt ücret + işveren sosyal güvenlik primi) 6 bin 750 TL’ydi. Yani kişi başına üretim değeri asgari ücretin 6 katıydı. Kişi başına üretim ile asgari ücret arasındaki bu uçurum bölüşüm ilişkilerindeki sorunun boyutunu da gösteriyor” dedi.

Ücretlerin payı hızla düştü

“Bölüşüm sorununun bir başka göstergesi de ücretlerin milli gelir içindeki payı. Ücretlerin payı son yıllarda hızla düştü ve 2022’de sadece yüzde 24 oldu” diyen Taymaz, şunları söyledi: “Bir başka deyişle 2022’de Türkiye’de üretilen katma değerin sadece dörtte biri çalışanlara ücret olarak ödendi. Bu oran AB’yi bırakalım, gelişmekte olan ülkeler açısından bile çok düşük. Yani Türkiye’nin mevcut üretim düzeyi toplumun geniş kesimlerinin çok daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayabilecek düzeyde fakat mevcut adaletsiz bölüşüm ilişkilerinden dolayı bu gerçekleşmiyor.”

Yatırımlar ranta gidiyor

İkinci sorunun, üretim sorunu olduğunu belirten Taymaz, “Türkiye ekonomisi tüm avantajlarına karşın hâlâ emek yoğun ve orta teknoloji sektörlerinde uzmanlaşmış bir ekonomi. Yatırımların önemli bir kısmı üretken faaliyetlere değil, ranta yönelik faaliyetlere gidiyor. Teknolojik faaliyetlere yapılan yatırım miktarı da çok düşük. Bu nedenle ekonominin üretkenlik düzeyi ve büyüme hızı potansiyelinin çok altında. Bunun da temel nedeni uygulanan politikaların doğru olmaması, hatta kalkınmaya yönelik herhangi bir politika olmaması” ifadelerini kullandı.

Eksik olan tek şey siyasî irade

Büyüme için gereklilikleri sıralayan Taymaz, şöyle konuştu: “Ancak üretken yatırımları artıracak, işgücünün niteliğini yükseltecek ve teknolojik faaliyetleri öne çıkaracak politikalar sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilir. Ayrıca ücretlerin artmasına yönelik politikalar sadece bölüşümün daha adil olmasını değil, üretkenliğin artmasını da sağlayacaktır. Ücret artışları ayrıca demokratik ve müreffeh bir toplumun da ön koşulu. Bütün bunları gerçekleştirecek politikalar bellidir, eksik olan tek şey siyasi iradedir.”

Haber Merkezi