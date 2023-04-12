Urfa ve Adıyaman'ı yine su bastı

15 Mart’ta yaşanan sel felaketinde 20 kişinin vefat ettiği Adıyaman ve Urfa’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kentte yaşayanları zor durumda bıraktı.

Afet bölgesi illerinden Adıyaman’da ve Urfa’nın Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Adıyaman’da çadırlarda yaşayan afetzedeler bir kez daha mağdur oldu. Adıyamanlı bir depremzede kullanıcı, sosyal medya hesabında su içinde kalan çadırları paylaştı. Aynı sosyal medya kullanıcısı, “İnternet yok alt yapı yok göz ardı ediliyoruz gene ölürsek kimse kader demesin ..! Hakkımı helal etmiyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Öte yandan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Artı Gerçek’in haberine göre Eğriçay Köprüsü Alt Geçidi, taşkın riskine karşı, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Urfa’da da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarları üzerine adreslere belediye ekipleri sevk edildi. Haber Merkezi

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