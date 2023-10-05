Üstad Bediüzzaman ve talebeleri için Yavuz Selim’de mevlid

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başta olmak üzere vefat eden tüm ağabeylerin ruhlarına ithafen 07 Ekim 2023 Cumartesi saat 11:00’de İstanbul Fatih semtindeki Yavuz Sultan Selim camiinde mevlid için çağrı yapıldı.

Çağrıda şu ifadeler kullanıldı: “Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başta olmak üzere vefat eden tüm ağabeyler ve Hizmet Vakfını kuran ve mütevelli heyetinde görev almış olan Zübeyir Gündüzalp, Tahirî Mutlu, Bayram Yüksel, Mustafa Sungur, M. Said Özdemir, Salih Özcan, Ahmet Aytemur, Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayramoğlu ağabeylerimizin ruhlarına ithafen 07 Ekim 2023 cumartesi saat 11:00’de İstanbul Fatih semtinde Yavuz Sultan Selim camiinde Hizmet Vakfı tarafından yapılacak olan Ağabeyler Mevlidi’ne bütün kardeşlerimiz davetlidir.” İstanbul - Musa Aydın

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