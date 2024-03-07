Usulsüzlüklerin bilançosu ağır

Sayıştay denetçileri son 5 yılda açığa çıkan kamudaki usulsüzlüklerin bilançosunu hesapladı. Usulsüzlüklerin kamuya faturası 2 milyar 200 milyon TL, 3 milyon 5 bin dolar ve 23 milyon 538 bin avro olarak tespit edildi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, kamu idarelerinin mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle açığa çıkan kamu zararında yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı. Sayıştay’ın 2018 yılı raporunda 127 milyon 539 bin 851 TL ile ifade edilen zarar, 2019-2023 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı: 2019: 183 milyon 888 bin 466 TL-524 bin 249 dolar. 2020: 177 milyon 212 bin 631 TL-303 bin 505 dolar. 2021: 410 milyon 706 bin 87 TL-2 milyon 177 bin dolar-16 milyon 918 bin Avro. 2022: 648 milyon 983 bin 124 TL 2023: 652 milyon 341 bin 577 TL-6 milyon 619 bin 936 avro. Haber Merkezi

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