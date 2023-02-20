'Uyardık, cevap alamadık'

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, deprem riski taşıyan 18 kentle ilgili hazırladıkları raporu tüm yetkililere göndermelerine rağmen kimseden geri dönüş alamadıklarını söyledi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Alan, “24 kentimiz, 100’ü aşkın ilçemiz 500’e yakın mahalle veya köyle yerleşim birimimiz doğrudan fay hattı üzerine oturuyor. 18 kentimize ilişkin raporlarımızı da yazdık. Burada da en acil olanlardan başladık. Doğu Anadolu fayı üzerinde Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl’ün ayrıntılı raporlarını hazırladık. Bunları da Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AFAD Başkanlığı, Çevre ve İçişleri bakanlıklarına, vali ve büyükşehir belediye başkanlarına, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan tüm milletvekillerine gönderdik. Bu raporlarımızda yaşanabilecek olası depremlere de dikkat çektik. Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğüne kadar deprem olabilir uyarısı yaptık. Ama kentin yöneticileri de, merkezi idarede maalesef bunlara yeteri kadar değer vermedi” dedi. Haber Merkezi

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