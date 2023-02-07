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7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Uyardık, dinletemedik

07 Şubat 2023, Salı
Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, “Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti” dedi.

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Bilim Akademisi üyesi yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Maraş’ın Pazarcık bölgesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Görür, artçı depremlerin büyük olacağına dair uyarıda bulunarak, deprem bölgesinde yaşayanlara da evlerini terk etme uyarısında bulundu. Görür, peş peşe yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi. Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim” dedi. Görür, daha sonra yaptığı paylaşımda da, “İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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