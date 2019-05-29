"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Uyarılar dinlenilmedi

29 Mayıs 2019, Çarşamba 01:27
Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu eski Başkanı Candan Karlıtekin’in “Yeni Hava Limanı yapmak gereksizdir, kaynak israfıdır” dediğini aktardı.

40 yıllık pilotun feryadı

Bilimi değil, müteahhitleri dinlediler

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul Havalimanı’nın yapım kararının alınışına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Kahveci yazısında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu eski Başkanı Candan Karlıtekin’in İstanbul Havalimanı’yla ilgili görüşlerine yer verdi. Kahveci, Candan Karlıtekin’in ‘Temel iddiam şudur, gerek AHL, gerek Sabiha Gökçen’e 2’şer milyar dolar maliyetle birer paralel pist yaparak 120 milyonun üzerindeki yıllık yolcu talebini rahatlıkla karşılarsınız. Bu nedenle Yeni Hava Limanı yapmak gereksizdir, kaynak israfıdır. Dünya’daki en büyük şehirlerdeki en yoğun alanlar 100 milyon kapasiteye ulaşmaz bile. Bu kapasitenin üstüne gökyüzü uçuş koridorları da normal işletme saatleri içerisinde zaten müsait olamaz. Alanın hizmet ettiği yolcu ve yük toplama havzasının çapı itibarıyla da anılan kapasitenin bir fizibilitesi yoktur’ ve ‘Net olarak söylüyorum; İstanbul’u daha da büyütmek ve kalabalıklaştırmak, bunu yaparken İstanbul’un oturumunu kuzeye yaymak, hele hele İstanbul’u Avrupa yakasında büyütmek; stratejik, siyasal, ekonomik, demografik, ekolojik ve sair çevresel etkiler ve iklim bakımından külliyen hatadır. Tarihin hiçbir döneminde insanlar İstanbul’un kuzeyini yerleşim maksadıyla kullanmamıştır. Bu temel itirazları dikkate alırsanız Yeni havalimanını konuşmaya gerek bile kalmaz’ dediğini aktardı.

İstanbul’un kuzeyi büyük yerleşime müsait değil

Kahveci, Karlıtekin’in değerlendirmelerinden yola çıkarak şöyle yazdı: “Burada bazı noktalara yeniden dikkat çekmek gerekirse şunları söyleyebiliriz: A- Yeni Havalimanı yapımı kapasite açısından yapılmadı. B- Yıllık kapasitesi 100 milyonu bırakın, 500 milyonluk liman yapsanız da gökyüzü size o imkânı hiçbir zaman vermez. Orada uçabilecek uçak sayısı bellidir. C- İstanbul’un kuzeyi bırakın uçmaya, büyük yerleşime bile müsait değildir. 3. Havalimanı -pistler ve rüzgar yönleri çok, ama çok dikkatle izlenmelidir. D- Bu proje devlete ve Millete bir maliyet düşürücü operasyon olmak yerine, kendi elimizle bütün maliyetleri arttırıyoruz. Sonuç mu? Dikey mimari yerine neden yatay mimarî isteğinin gerçek sürecini sanırım şimdi daha iyi anlayabilmiş oluruz. Bir de ekleme yapalım: 3. Havalimanı fikri ve yeri konusunda Binali Yıldırım sorumlu görülse de asıl hadisede kendisi çok geride kalmaktadır. Anlayacağınız iş-proje çok daha büyük.”

Okunma Sayısı: 808
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    LGS için geri sayım başladı, uzmanlar uyardı

    Uyarılar dinlenilmedi

    Diyaloğun yolu hukuk ve demokrasi

    İdlib'de 24 sivil daha öldü, onlarca sivil yaralandı!

    Polonya da ABD'den F-35 istiyor

    Yüksek Seçim Kurulu'ndan Suvarlı kararı

    Fatura yine millete çıkacak

    Piyasa çok durgun

    AVM’ler için bayram tatili talebi

    Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek, belediyeyi mi yönetecek?

    Vatandaş artık TL’ye güvenmiyor

    Pençe Harekatı'nda son durum?

    'Yumurta çocuk'tan örnek davranış...

    Seçim yenilemenin maliyeti ağır oldu

    Porsche'ye baskın yapıldı iddiası

    'Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk sefer heyecanı

    ''Gri yerine yeşil bir topluma ihtiyaç duyuyoruz''

    Avrupa Konseyinden 'Suriye' çağrısı

    Everest'te ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformu belgesi ne getirecek?
    Genel

    Yeni Asya niye engelleniyor?
    Genel

    Uyarılar dinlenilmedi
    Mustafa ORAL

    Allah sevdiğinin kalbine tecelli eder
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Camide siyaset, dine hizmet midir?
    Genel

    Diyaloğun yolu hukuk ve demokrasi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sıkıntılar karşısında ne yapmalıyız?
    Süleyman KÖSMENE

    Duâyı kabule yaklaştıran temel hususlar
    Genel

    LGS için geri sayım başladı, uzmanlar uyardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.