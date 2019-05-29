Uyarılar dinlenilmedi

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu eski Başkanı Candan Karlıtekin’in “Yeni Hava Limanı yapmak gereksizdir, kaynak israfıdır” dediğini aktardı.

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Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul Havalimanı’nın yapım kararının alınışına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Kahveci yazısında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu eski Başkanı Candan Karlıtekin’in İstanbul Havalimanı’yla ilgili görüşlerine yer verdi. Kahveci, Candan Karlıtekin’in ‘Temel iddiam şudur, gerek AHL, gerek Sabiha Gökçen’e 2’şer milyar dolar maliyetle birer paralel pist yaparak 120 milyonun üzerindeki yıllık yolcu talebini rahatlıkla karşılarsınız. Bu nedenle Yeni Hava Limanı yapmak gereksizdir, kaynak israfıdır. Dünya’daki en büyük şehirlerdeki en yoğun alanlar 100 milyon kapasiteye ulaşmaz bile. Bu kapasitenin üstüne gökyüzü uçuş koridorları da normal işletme saatleri içerisinde zaten müsait olamaz. Alanın hizmet ettiği yolcu ve yük toplama havzasının çapı itibarıyla da anılan kapasitenin bir fizibilitesi yoktur’ ve ‘Net olarak söylüyorum; İstanbul’u daha da büyütmek ve kalabalıklaştırmak, bunu yaparken İstanbul’un oturumunu kuzeye yaymak, hele hele İstanbul’u Avrupa yakasında büyütmek; stratejik, siyasal, ekonomik, demografik, ekolojik ve sair çevresel etkiler ve iklim bakımından külliyen hatadır. Tarihin hiçbir döneminde insanlar İstanbul’un kuzeyini yerleşim maksadıyla kullanmamıştır. Bu temel itirazları dikkate alırsanız Yeni havalimanını konuşmaya gerek bile kalmaz’ dediğini aktardı.

İstanbul’un kuzeyi büyük yerleşime müsait değil

Kahveci, Karlıtekin’in değerlendirmelerinden yola çıkarak şöyle yazdı: “Burada bazı noktalara yeniden dikkat çekmek gerekirse şunları söyleyebiliriz: A- Yeni Havalimanı yapımı kapasite açısından yapılmadı. B- Yıllık kapasitesi 100 milyonu bırakın, 500 milyonluk liman yapsanız da gökyüzü size o imkânı hiçbir zaman vermez. Orada uçabilecek uçak sayısı bellidir. C- İstanbul’un kuzeyi bırakın uçmaya, büyük yerleşime bile müsait değildir. 3. Havalimanı -pistler ve rüzgar yönleri çok, ama çok dikkatle izlenmelidir. D- Bu proje devlete ve Millete bir maliyet düşürücü operasyon olmak yerine, kendi elimizle bütün maliyetleri arttırıyoruz. Sonuç mu? Dikey mimari yerine neden yatay mimarî isteğinin gerçek sürecini sanırım şimdi daha iyi anlayabilmiş oluruz. Bir de ekleme yapalım: 3. Havalimanı fikri ve yeri konusunda Binali Yıldırım sorumlu görülse de asıl hadisede kendisi çok geride kalmaktadır. Anlayacağınız iş-proje çok daha büyük.”