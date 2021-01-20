Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp, Türkiye’nin Avrupa ile yakınlaşmasını ve gelecek öngörülerini Sputnik’e değerlendirdi.

Türkiye’nin son yıllarda dış politikada ve bölgesinde çok yalnız kaldığını ifade eden Eralp, Türkiye’nin hem dış politikadaki yalnızlığını gidermek hem de ekonomik açıdan AB’ye ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Son iki AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesine baktığımızda Türkiye bir dış politika unsuru olarak ele alınmış. Zaten son zirvede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e, Türkiye ile siyasî, ekonomik ve ticarî ilişkileri inceleyerek, ilişkileri nasıl bir şekilde ilerleyebilir çalışması yapması görevi verildi. Bu rapor, Mart ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi’ne sunulacak. Taraflar uzun zamandır gündemde olan işlevsel bir işbirliği üzerinde anlaşacak gibi görünüyor. Üyelik buzdolabında ama katılım müzakerelerinin askıya alınması söz konusu değil” ifadelerini kullandı.