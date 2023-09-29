Uygulamayacaksak niye ihtiyaç duyalım?

Eski AKP milletvekili, yazar Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Eylül tarihinde Ankara’da düzenlenen “Yeni Anayasa Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada modern bir anayasa için söylenebilecek her şeyi ifade ettiğini belirterek, “Maalesef cumhurbaşkanının da altını çizdiği gibi bugün Türkiye’nin temel problemi; anayasanın ruhuyla örtüşen uygulamaları hayata geçirecek iktidarlardan mahrum olması…” diye yazdı.

Evrensel hukuk normlarına dayalı yeni bir anayasaya itiraz etmenin mümkün olmadığını kaydeden Ocaktan, “İyi güzel de yine uygulamayacaksak, yeni bir anayasaya niye ihtiyaç duyalım ki… Bu durumda iktidar mevcut anayasaya uymadığında ne tür sıkıntılar yaşıyorsak, yeni anayasa yapıldığında da aynı şeyleri yaşayacağız demektir. Kabul edelim ki yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı bir rejimde, bin kere yeni anayasa yapsak bile ‘kuvvetler ayrılığı’ ve ‘denge-denetleme’ prensiplerinin hakim olduğu modern bir hukuk devletini asla inşa edemeyiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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