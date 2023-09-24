Uygur akademisyene müebbet hapis

Çin’de önde gelen bir Uygur akademisyen olan 57 yaşındaki Profesör Dr. Rahile Davut’un temyiz başvurusunu kaybederek, Çin tarafından “devlet güvenliğini tehlikeye atmak” suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildiği açıklandı.

BBC’nin haberine göre ABD merkezli Dui Hua Vakfı, Çin hükümetinden bir kaynağın Davut’a verilen ömür boyu hapis cezasını doğruladığını söyledi. Vakıf, Rahile Davut’un cezasının 2018’de temyize gitmesinin ardından bu ay onaylandığını söyledi. Davut, 2018’de bir Sincan mahkemesinde “gizli olarak” yargılanmış, bir önceki yıl “bölücülük” suçlamasından tutuklanmıştı. Dui Hua Vakfı İcra Direktörü John Kamm, “Profesör Rahile Davut’un mahkum edilmesi acımasız bir trajedi, Uygur halkı ve akademik özgürlüğe değer veren herkes için büyük bir kayıptır” dedi. Derhal serbest bırakılması ve ailesine güvenli bir şekilde geri dönmesi çağrısında bulundu. Kızı Akeda Pulati, annesi için her gün endişelendiğini söyledi. “Masum annemin hayatını cezaaevinde geçirmek zorunda kalacağı düşüncesi dayanılmaz bir acı veriyor. Çin, merhametini göster ve masum annemi serbest bırak,” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.