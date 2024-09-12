Uygur anne Çin’e iade edilecek

İstanbul Sefaköy’de yaşayan 4 çocuk annesi Uygur Türkü kadın Hafife İbrahim, 5 Eylül’de gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hafife İbrahim geri gönderme merkezine alındı.

Karar’a konuşan Türkistander Başkanı Burhan Kavuncu, “Suçsuz olduğu anlaşıldığında serbest bırakılması gerekirdi. Ancak yabancı olduğu için Göç Dairesi’ne haber verilmiş ve sınır dışı işlemlerini başlatmış. Kadını geri gönderme merkezine koymuşlar. ‘Biz idare olarak sakıncalı gördüğümüz kişileri uzaklaştırıyoruz. Bu bir yargı süreci değil, idari bir işlem’ diyorlar. Dolayısıyla bu kişilerin suçlu olup olmadığını araştırma gibi bir yükümlülükleri olmadığını belirtiyorlar. Benim tahminim Çin’e deport edileceği yönünde” dedi. Haber Merkezi

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