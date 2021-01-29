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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Uygur Hanım Meclisten seslendi: Ben sözümü söyledim, insanlıktan cevap bekliyorum

29 Ocak 2021, Cuma 00:01
AKŞENER’İN KÜRSÜDE KONUŞTURDUĞU NURSİMANGÜL: BU SUSKUNLUĞUNUZLA KARDEŞLİĞİNİZE NASIL İNANAYIM?

İKTİDAR TV’LERİ YAYINI KESTİ

Bir çocuk annesi Nursimangül Abdurraşid’in “4 senedir annemin sesini duyamadım. Babam ve kardeşlerim nerede, ne durumda bilmiyorum” dediği konuşmasının TRT ve diğer iktidar kanalları tarafından sansürlenmesi tepkiyle karşılandı.

ELİNİZİ YÜREĞİNİZE KOYUN

Abdurraşid: “3 ila 5 milyon kardeşimiz toplama kamplarında. Dünya neyi bekliyor, orada insanların ölmesini mi? Olanlara karşı suskunluğunuz sürerse insan hakları diye birşey olduğuna nasıl inanırım? Lütfen elinizi yüreğinize koyun.”

***

Ben sözümü söyledim, İnsanlıktan cevap bekliyorum

Meclis’te konuşan Doğu Türkistan doğumlu Nursimangül Abdurraşid, ‘‘3 ila 5 milyon kardeşimiz toplama kamplarındadır; ben sözümü söyledim insanlıktan cevap bekliyorum’’ dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde sistematik şiddete maruz kalan Uygur Türkleri’nden bir temsilci Çarşamba günü ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hitap etti. İyi Parti Meclis Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın Doğu Türkistan’da yapılanları görmezden gelmesini eleştirdikten sonra kürsüyü Doğu Türkistan doğumlu Nursimangül Abdurraşid’e bıraktı.

Doğu Türkistanlı Abdurraşid: ‘‘3 ila 5 milyon kardeşimiz toplama kamplarındadır; ben sözümü söyledim insanlıktan cevap bekliyorum.’’

Babası, annesi ve iki kardeşinin Çin’deki toplama kamplarında olduğunu söyleyen Kaşgarlı bir çocuk annesi kadın, insanlığın Doğu Türkistan’daki zulme sessiz kaldığını savundu.

Abdülraşid, ‘‘Doğduğum topraklara faydalı bir evlât olmak için çok çalıştım. Bu uğurda Türkiye’ye geldim. Mezun oldum ve şu anda prestijli bir firmada çalışıyorum. Fakat bu sevincimi ailemle paylaşamıyorum. Ailemin uğradığı zulmün nedeni benim Türkiye’de bulunmam. 2017 Haziran’ında iletişim eksildikten sonra hep bekledim. Yaklaşık 4 senedir annemin sesini duyamadım. Babam ve kardeşlerimin nerede, ne durumda bilmiyorum. 3 ila 5 milyon kardeşimiz toplama kamplarındadır. Dünya neyi bekliyor orada insanların ölmesini mi? Eğer gerçekten Türkistan’da olanlara karşı suskunluğunuz sürerse insan hakları diye bir şey olduğuna nasıl inanırım? Ben nasıl inanırım Müslümanlar’ın, Türkler’in kardeş olduğuna? Lütfen elinize yüreğinize koyunuz. Bu zulme hep birlikte dur demek istiyorum. Ben sözümü söyledim, insanlıktan cevap bekliyorum’’ diye konuştu.

“Ankara’dan hala çıt çıkmıyor’’

Meral Akşener, Abdülraşid’den önce yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili sessiz kalmakla suçladı. Akşener, ‘‘Görüyoruz ki, Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, nam-ı diğer ‘kısmen iktidar’ Sayın Perinçek, ‘Müslümanım’ diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da ‘Türk Milliyetçisiyim’ diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de nasıl olduysa esir almış. Çin’in, Türkistan’da Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor, ama Ankara’dan hâlâ çıt çıkmıyor. Böyle devlet yönetilmez’’ dedi.

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Yorumlar

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  • Mehmet Türeli

    29.1.2021 17:48:33

    Zalimler için yaşasın cehennem. Zulme eliyle, diliyle sessiz kalanlara yazıklar olsun.

  • Levent

    29.1.2021 15:00:31

    Almanya hergün pislik Çinin yaptıklarını haber ediyor. AKP ve MHP inkar ediyor. Yazıklar olsun size.

  • Abidin

    29.1.2021 14:24:10

    Allah yar ve yardımcınız olsun, ama o seslendiğiniz kişiler sizi hiçmi hiç anlamaz, Müslüman Türkün kendi toprağında zulüm gördüğü yerde ve toplumdan size hiç yardım gelmez, Allah cc hariç

  • Okur

    29.1.2021 11:35:16

    Senin bu samimi çabalarına karşı ümidini kırmak istemem, ancak Türkiye müslüman halkına, insanlarına zulmederken, senin halkını iade anlaşmalarıyla geri gönderirken, bu insanlara ümit bağlama. Ancak Allah dilerse o başka

  • hamza çebi

    29.1.2021 10:17:13

    helal olsun almanya sahip çıktıda biz çıkamadık ortalıkta milliyetçiyim diye gezen şehir eşkiyalarına ne demeli

  • Hüseyin İlhan

    29.1.2021 09:00:52

    1-Uygur Türkü,müslüman olması ayrı amma bu durum olmasada bir müslüman ve bir insan yapılan zulüm nerede olursa olsun karşı çıkmak,zulme engel olmaya çalışmakla yükümlü değilmi. 2-Müslüman kardeşimiz ve aynı millettten soydaşımız olan bu masum ve mazlumlara yapılanları iktidar neden görmezden gelir.AZERBAYCAN ile Ermenistan arasındaki savaşın ganimetinden istifade ederek fırsatçı,istismarcı tavrı bir kez daha UYGURLU dindaşlarımıza yapılanlarla görüldü.. AKP lideri din,MHP lideride Milliyetçi istismarcısıdır.Bunların ALLAH BİR dediğinden gayrısı tezvirat ve palavradır. Bu Nursimagül kardeşimizin açıklamasıyla tescillendi.

  • Cemil

    29.1.2021 00:15:28

    İnsan olan cevabını verdi bacım. Diğerlerinden bir iyilik bekleme...

Risale-i Nur Külliyatı

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