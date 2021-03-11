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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Uygur önergesine yine red

11 Mart 2021, Perşembe 17:00
‘Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik baskıcı uygulamalarının incelenmesi’ amacıyla İYİ Parti’nin Meclis araştırması açılmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin tarafından hazırlanan ve 22 milletvekilinin imzasını taşıyan Doğu Türkistan araştırma önergesine AK Parti ret, Milliyetçi Hareket Partisi çekimser oy verdi. Araştırma önergesinin kabulü için İYİ Parti, CHP ve HDP lehte oy kullandı. İYİ Partiden yapılan açıklamada “Doğu ürkistan’da yaşayan soydaşlarımızın yaşadığı sistematik baskıya yönelik çözüm yollarının araştırılması” amacıyla verdiğimiz önerge, Ak Parti’nin ret, MHP’nin çekimser oyları neticesinde kabul edilmemiştir. denildi.

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