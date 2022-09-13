Uygurlara şimdi de açlık işkencesi

Türkiye’de yaşayan Uygurlar, Pekin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ‘açlık soykırımı’ yaptığı iddiasıyla, Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi. Uygurlar, Türkiye’de kamuoyunun yaşananlara sessiz kalmaması talebinde bulundu.

BM, Uygur Türkleri raporunu açıkladı

Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Uygurlar, artan Corona virüsü vakaları gerekçe gösterilerek Uygur Türkleri’nin evlerine kapatıldığını ve temel gıda malzemelerine erişimlerinin engellenerek ölüme terk edildiklerini iddia etti. Türkçe ve İngilizce pankartlarla Çin hükümetini protesto eden Uygurlar, dünyada ve Türkiye’de kamuoyunun yaşananlara sessiz kalmaması talebinde bulundu. Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestoya katılan göstericilerden Selman Abdullah, çok sayıda Uygur Türkü’nün temel gıda ve sağlık malzemelerine ulaşamadıkları için günlerdir aç ve hasta şekilde evlerinde beklemek zorunda kaldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçmeye karar verdiklerini söyledi.

35-40 gündür evde aç ve susuzlar

VOA Türkçe’ye konuşan Abdullah, “İnsanlar Corona bahanesiyle evlerine kapatıldı. 35-40 gündür evde aç ve susuzlar. Çocuklar ölüyor. Hamile kadınlar çok zor durumda. Sosyal medya paylaşımlarını görünce bunları insanlara duyurabilmek adına protesto düzenliyoruz. Umarım bu duruma dur diyecek birileri çıkar” dedi.

Dünyanın artık Çin’e dur demesi gerekiyor

Bütün ailesinin Çin’de olduğunu ve 2016’dan bu yana kendilerinden haber alamadığını kaydeden Ubul Tevekkül de, görüntüleri sosyal medyada görünce korkuya kapıldığını söyledi. Tevekkül, “Milletimizin kapılar üstlerine kilitlenmiş ve yiyecek-içecek verilmemiş. Açlıktan ölen sayısız kişi var. Dünyanın artık Çin’e dur demesi gerekiyor. Aksi halde Doğu Türkistan diye bir yer kalmayacak” ifadelerini kullandı. İnsan hakları grupları Pekin’i, Şincan’ın batısında sayıları 10 milyonu bulan Uygurlar’a karşı, toplama kamplarında zorla çalıştırmak dahil olmak üzere, istismarda bulunmakla suçluyor. Amerika da Çin’in Uygurlar’a yönelik muamelesini ve baskı politikasını soykırım olarak nitelendiriyor. Çin ise, Uygurlar’a yönelik insan hakkı ihlallerini ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ve Birleşmiş Milletler’in hazırladığı raporlarda yer alan bulguları şiddetle reddediyor. BM raporunun yayınlanmasının ardından 131 sayfalık bir cevap yayınlayan Çin, raporun yanlış bilgilerle dolu olduğunu savunarak, raporun “maskaralık ve saçmalık” olduğunu iddia etti.