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6 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Uygurları yine yalnız bıraktık

06 Şubat 2022, Pazar 00:15
ÖNDE GELEN BATI ÜLKELERİNİN UYGURLARA YAPILAN ÇİN ZULMÜNÜ PROTESTO İÇİN BOYKOT ETTİĞİ PEKİN OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE’NİN KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ.

ABD, İNGİLTERE, KANADA...

Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki Uygurlara yapmaya devam ettiği zulümleri protesto için ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Litvanya, Danimarka gibi ülkelerin boykot edip katılmadığı Pekin Olimpiyatlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katılmakta bir beis görmedi.

UYGURLAR: DÜNYA SES VERSİN

İstanbul’daki protesto eyleminde konuşan Uygurlar, “Çin’deki bu olimpiyatları protesto ediyoruz. Çin, Uygurlara soykırım uyguluyor, Müslümanları yok ediyor. İnşaallah dünyaya sesimizi buradan duyurabiliriz. Dünya halklarının adalet için ses çıkarmasını istiyoruz” dediler.

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Uygurları yine yalnız bıraktık

Pekin Kış Olimpiyatları başladı. Ancak, Çin’in Sincan eyaletindeki Müslüman nüfusuna karşı “insan hakları ihlalleri ve vahşeti” sebebiyle bir dizi ülke diplomatik boykot ilÂn etti. Türkiye ise olimpiyata 6 sporcu ile katıldı.

İstanbul’daki Çin Başkonsolosluğu yakınında toplanan bir grup kalabalık, Çin’in başşehri Pekin’de başlayan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nı protesto etti. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği tarafından organize edilen protestoya yaklaşık 400 kişi katıldı. Ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan eylemciler, Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlâlleri sebebiyle Olimpiyatları düzenlemesine karşı çıkan sloganlar attı. Kalabalık gruptan bazılarının konsolosluk önüne yürümek istemesiyle başlayan gerginlik, polisin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

İnsanlığı boykota çağırdılar

Birlik Başkanı Hidayet Oğuzhan, grup adına yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan’da yok olma tehlikesinde olan halkı kurtarmak için bütün insanlık âlemini harekete geçmeye çağırdı. Oğuzhan, “Biz buradan bütün insanlığı barış, dayanışma ve adalet gibi olimpiyat oyunlarının asıl amaçlarını çiğneyerek milyonlarca insana soykırım uygulamakta olan Çin’in ev sahipliği yaptığı Gulca Katliamı’nın 25’inci yıl dönümünde, bugün 4 Şubat’ta açılışı yapılan Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarını boykot etmeye, izlememeye, sporcuları ve katılımcıları asıl ilkelerine aykırı bu kanlı oyunlara ortak olmamaya, soykırıma karşı tavır sergilemeye, mazlum halkın ahına kulak vererek ellerini kaldırmaya, adalete destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya halklarının adalet için ses çıkarmasını istiyoruz

Bütün akrabalarının Doğu Türkistan’da olduğunu ve kendilerinden uzun süredir haber alamadığını ifade eden Uygur Türkü Emin Yakuf, “Çin’deki bu olimpiyatları protesto ediyoruz. Çin, Uygurlar’a soykırım uyguluyor, Müslümanlar’ı yok ediyor. İnşallah dünyaya sesimizi buradan duyurabiliriz. Dünya halklarının adalet için ses çıkarmasını istiyoruz” dedi.

İnsanlık bu konuda bir defa daha sınıfta kaldı

Protestoya katılan Doğu Türkistanlı Abdullah Yalkun, barışın ve hürriyetin sembolü olan olimpiyat oyunlarının Pekin’de başlamasının kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Eşinden ve akrabalarından 6 senedir haber 

alamadığını kaydeden Sıdıke Nurhanım da “Çin’in insanlarımıza yaptığı soykırıma dur demek için buradayım. Çin’in hapse kapattığı masum insanları serbest bırakmasını söylemek için buradayım” dedi.

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