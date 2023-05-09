Uysal: Başka Türkiye yok

DP lideri Gültekin Uysal, Türkiye’nin en önemli su kaynaklarından Büyük Menderes Nehrinin maruz kaldığı ağır tahribat nedeniyle artık bereket değil, zehir saçar hale geldiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin en önemli su kaynaklarından Büyük Menderes Nehrinin maruz kaldığı ağır tahribat nedeniyle artık bereket değil, zehir saçar hale geldiğini belirterek, “Nehirlerimizi yok ettirmeyeceğiz. Çünkü bize başka vatan yok, başka Türkiye yok. Artık gidici olan bu iktidardan çözüm beklemeyeceğiz, bizzat sorumluluk alacağız” dedi. “Vatan demek deniz demek, nehir demek, göl demek. Vatan demek toprak demek, hava demek, su demek. Nehirlerimizi yok ettirmeyeceğiz” diyen Uysal, halka seslendiği videoda şunları dile getirdi: “Sevgili vatandaşlarım önce 14 Mayıs’ta tüm milletimizle birleşe birleşe kazanacağız. Sonra inşallah güzel vatanımızın her karışını birlikte ihya edeceğiz.” Ankara - Ahmet Terzi

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