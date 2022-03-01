Uysal: Buluşmalar devam edecek

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal altı muhalefet partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” toplantısını değerlendirdi.

24 sayfalık 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metninde neler var?

Keyfilik bitecek demokrasi güçlenecek

Uysal, “Pek çok açıdan küme düştüğümüz böyle bir dönemde, millet önünde sistemik olarak neyi hedeflediğimizi ifade ettiğimiz bir toplantı oldu. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Bundan sonra ne zaman bir araya geleceklerinin sorulması üzerine de Uysal, “İnşallah yakın zamanda Sayın Babacan’ın dâvetiyle yine bir araya geleceğiz” dedi. Uysal, neden tekrar bir araya geleceklerine yönelik soruya, “Dâvetli toplantıda konuşulmuştu zaten. Ona binaen bu toplantılar devam edecek” cevabını verdi. (AA)

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Altı muhalefet partisi toplantısı sonrası genel başkanlar değerlendirmede bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, “Yarının Türkiye’si için imza atarak güç veren saygıdeğer genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için, yarının Türkiye’si için attığımız bu adım memleketimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi için... Yarının Türkiye’si hayırlı olsun” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘’‘Adil Devlet’ ve ‘İnsanca Yaşam’ için… #YarınınTürkiyesi hayırlı olsun. Sayın genel başkanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ülkemiz için, demokrasi için bir araya geldik. #YarınınTürkiyesi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatına imza attık” dedi.

Haber Merkezi