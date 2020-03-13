Uysal: Millet iradesi sakatlanmak istendi

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 12 Mart Muhtırası’nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınlayan Uysal, şu görüşleri ifade etti: “1961’de milletin hak ve hürriyetlerini de darağacına yollayan darbeciler, emellerine ulaşamamış olacak ki 10 yıl arayla yeni bir girişimde bulunmuş, yine bir hain planı devreye sokmuştur. 12 Mart 1971’de de bu hain teşebbüs gerçekleşmiş, milletin sarsılmaz iradesi sakatlanmak istenmiştir. Kâh 27 Mayıs’ta, kâh 12 Mart’ta darbecilerin hedefleri aynı olmuştur. İktidar temsiliyetinde milletin hür iradesini hedefe koyan darbecilerin zoru milletle, milletin hak ve hürriyetleri iledir. Ancak kuşkusuz darbeci zihinleri ve teşebbüsleri besleyen, hak ve hürriyetleri tam anlamıyla teminat altına almayan hukuki zemindir. Buradan hareketle, bundan sonrası ve ilelebet darbeleri engelleyecek, anti demokratik talep ve hareketleri yok edecek olan hak ve hürriyetlerin anayasal olarak sağlam bir şekilde temini, demokrasinin tam manasıyla tesisidir. Yıl dönümü vesilesiyle ve inanarak tüm anti demokratik girişimleri lânetliyor, tüm bu müdahalelerin gerçekten mağduru olmuş, millet iradesinin vücut bulduğu Hürriyetçi Demokratlar olarak yerleşik hale gelmiş sorunlarımızın ve risklerin ortadan kalkması için demokrasinin şart olduğunu hatırlatmak istiyoruz.”