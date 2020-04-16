Uysal: Ülkenin kriz yönetimine ihtiyacı var

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüsün sebep olduğu krizle ilgili olarak ülkelerin, devletlerin de tıpkı insanlar gibi bağışıklık sistemlerinin sınandığına dikkat çekti.

Uysal açıklamasında, “Ülkenin bir kriz yönetimine ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti, bir kriz yönetimi yapmak yerine Türkiye’yi AKP’den ibaret gördükleri için AKP’nin itibarını yönetmeye odaklandıklarını görüyoruz” dedi. “Yedek akçe ve kaynaklarının malî olarak tükenmiş bir halde bu küresel salgınla karşı karşıya kaldı Türkiye ne yazık ki” diyen Uysal, şöyle devam etti: “Bugün iktidarın zincirleme çöküş riskine tedbir üretmediğini görüyoruz. Gelen topa gelişine vurmayı bir kriz yönetim anlayışı olarak “Adım Hıdır elimden gelen budur” anlayışı içerisinde meseleleri yönetme, kamuoyu algısını yönetme çabası içinde olduklarını görüyoruz. Bu küresel salgının bir diğer yanıyla toplumsal, ekonomik boyutlarıyla ilgili de Türkiye’nin bir ulusal güvenlik stratejisi oluşturmak mecburiyetinde olduğunu ifade etmeliyim.” Ankara – Fatih Karagöz

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