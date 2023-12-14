Uyuşturucu baronuna ikamet izni verilmiş

Kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da yakalanan uyuşturucu finansörü ve suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah’a 2021-2023 arasında Türkiye’de ikamet izni verildiği ortaya çıktı.

Gazeteduvar’ın haberine göre, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan uyuşturucu finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah’ın ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aloqlah’ın 2019’da Beyrut Limanı’ndan Cidde Limanı’na 6 milyon 480 bin adet tablet uyuşturucu gönderdiği tespit edildiği için hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, şüphelinin Türkiye’ye hakkında kırmızı bülten çıkarılmadan önce giriş yaptığı, 2 senelik ikamet izninin ise kırmızı bülten sonrası iptal edildiği öğrenildi.

VATANDAŞLIK TALEBİ REDDEDİLMİŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Kafes-19’ operasyonuyla hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan Suriyeli Muhuannat Aloqlah’ın Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye’ye 7 Aralık 2019 tarihinde giriş yaptığı, 4 Aralık 2021 ile 25 Eylül 2023 tarihleri arasında kısa ikamet izni aldığı tespit edilen Aloqlah’ın kırmızı bülten kararı sonrası ikamet izninin iptal edildiği, şüphelinin 24 Şubat 2022 tarihinde ise istisnai vatandaşlık talebinde bulunduğu ancak talebinin reddedildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi