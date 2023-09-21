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21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Uyuşturucu baskınında şehit olan Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için MSB'den taziye mesajı

21 Eylül 2023, Perşembe
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için taziye mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında yer verilen mesajda, "20 Eylül 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

 

Uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu.

Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

Arama için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli A.D. tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Erdoğdu ve Baysal'ın tedavisi sürüyor.

Şüpheli A.D. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Vali Yılmaz'dan yaralı jandarma personeline ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaralı jandarma personelini hastanede ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanan, ticareti yapan birine yönelik adli arama sırasında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un şehit olduğunu söyledi.

Çok üzgün olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine bir personelimiz, teğmenimiz Şule Erdoğdu kulağından yaralandı, tedavisi sürüyor. Teğmenimizin herhangi bir sıkıntısı yok hamdolsun. Bu uyuşturucuyla mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bunları bitirene kadar mücadelemiz devam edecek."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun. Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

 

AA

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