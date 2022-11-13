Uyuşturucu istihbaratında kopukluk var

Avukat Cevdet Nasıranlı, “Kırsalda yapılan istihbarat çalışmalarında Jandarma İstihbarat ile Emniyet İstihbarat arasında bilgi alışverişinde bir kopukluk var. Bilgi akışını birbirine sağlamıyorlar” dedi.

Türkiye uyuşturucu pazarı oldu

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Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele tartışmaları gündemdeki yerini korurken; AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü 2012 yılında dönemin Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’a uyuşturucu ile mücadele raporu sunan ve Ocak 2022’de CHP’ye üye olan avukat Cevdet Nasıranlı, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını cevapladı. Nasıranlı, 2012’de hazırladığı rapor hakkında şu bilgileri verdi: “17 kamu kurum ve kuruluşlarından bilgiler topladık, anket çalışması yaptık ve aslında Diyarbakır’ın özelinde yaptığımız bu çalışmayla biraz da Türkiye’nin fotoğrafını çektik. Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında bir geçiş noktasında, uyuşturucu trafiğinde de bir geçiş noktasında olmasının bir risk oluşturduğunu tespit ettik. Bazı kurumların bu konuda eksikliğini tespit ettik.”

Zamanında uygulansaydı gündemde olmazdı

Nasıranlı, o dönemde kurumlarda tespit ettiği eksiklikleri şöyle anlattı: “Kırsalda yapılan istihbarat çalışmalarında, Jandarma İstihbarat ile Emniyet İstihbarat arasında bilgi alışverişinde bir kopukluk var. Bilgi akışını birbirine sağlamıyorlar. Dolayısıyla takdir edersiniz ki kırsalda yapılan çalışma ve şehir merkezindeki çalışmalar birbiri ile bağlantılı oluyor. Dolayısıyla o kopukluğun giderilmesi gerekiyordu. Bu noktada biz, önerilerimizi sunduk. Buna benzer noktalarda eksiklikler vardı. Mesela AMATEM dediğimiz noktada çalışma sisteminin eksikliğini ortaya koyduk. En çok önemsediğimiz nokta buydu. Burada beş bakanlığın ortak çalışması gerektiğini belirttik. Biz raporumuzu sunduktan sonra Başbakanlık düzeyinde bir deklarasyon yayınlandı. Bizi bu heyecanlandırdı. Aradan 10-11 yıl geçmiş, o gün söylediğimiz öneriler, çalışmalar uygulanmış olsaydı bugün Türkiye’nin gündeminde bu uyuşturucu meselesi olmayacaktı.”

Kullanım yaşı 8-9’a kadar inmiş

Nasıranlı, şunları söyledi: “Bizim tespitimiz, o günkü uyuşturucu kullanım yaşı 11 ve 12’ydi ama bugün geldiğimiz noktada 8 ve 9 yaşa kadar inmiş. Bu, sadece yaşla değerlendirilebilecek bir durum değil. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın kendi ifadesi ile ‘Haftada 5 bin uyuşturucu kullanıcısını gözaltına alıyoruz’ demesi, Türkiye’nin geldiği noktayı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan’ımız (Kemal Kılıçdaroğlu) son grup toplantısında bu konuya geniş bir önem vermişti. Orada net bir şekilde de ifade etti; uluslararası uyuşturucu baronlarının Türkiye’ye gelip aynı zamanda kara paranın dönüştürüldüğü bir ülke sahası haline gelmesi ve diğer taraftan ülkeyi yönetenler ile bu tip şahsiyetlerin birbiri ile bağlantılı olduğunun bugün ortaya konulur olması, Türkiye’nin riskli durumunu ortaya koyuyor. Bu noktada Türkiye hem ekonomik sorunlar hem de uyuşturucu ve kara paranın kullanıldığı ülke konumuna gelmesi açısından çok önemli.”

Ankara - Anka