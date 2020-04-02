İnfaz Paketi Meclis’te: 90 bin hükümlü yararlanacak, cinsel ve uyuşturucu suçuna indirim yok; ‘terör’den yargılanan gazeteci ve hak savunucuları kapsam dışı Cezaevleri Korona izni ile boşalacak; uyuşturucu suçuna “ev hapsi” ayrıcalığı geliyor.

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı, TBMM’ye sunduğu İnfaz Paketi’yle, cezaevleri boşalacak. 90 bin hükümlü paket sayesinde tahliye olabilecek. Verilen cezaların cezaevinde geçirilecek infaz sürelerini yarıya indiren pakete göre, bu uygulama kasten öldürme, terör, uyuşturucu ve örgütlü suçlarda geçerli olmayacak. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda da indirim yapılmayacak. Uyuşturucu suçuna “ev hapsi” ayrıcalığı sağlanacak. Korona salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunanlar ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçme hakkı kazananlar 31 Mayıs’a kadar izinli sayılarak, serbest bırakılacak. İzin süresi, Adalet Bakanı tarafından iki ayı geçmemek üzere iki kez uzatılabilecek. Bu süre, cezadan çekilmiş sayılacak. Hafta sonu ve geceleri cezaevinde geçirme, cezayı konutta çekme gibi uygulamalar getiren pakette, kasten öldürme ve terör suçları bu uygulamalardan da muaf tutuldu. İnfaz indirimi kapsamı dışında tutulan uyuşturucu suçlarına ‘özel infaz’ maddeleri getiren maddeler de dikkati çekti.

İŞTE İNFAZ PAKETİNDEN BAZI NOKTALAR

Hasta şüpheli ya da hamile olanlar tutuklanmayacak: Tutuklama şartlarının bulunmasına rağmen ağır hastalık veya engellilik sebebiyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği saptanan, hamile olan ya da doğumun üzerinden 6 ay geçmemiş olan şüpheliler tutuklanmak yerine adli kontrol altına alınacak.

Hamilelerin infazı geri bırakılacak: Hamile olan ya da doğumunun üzerinden 6 ay geçmemiş olan kadınların kesinleşmiş cezalarının infazı 1 yıl 6 ay ertelenebilecek. Mevcut kanunda sadece 6 aylığına erteleme yapılabiliyor.

Uyuşturucu suçunda da özel infaz: Terör suçlarından mahkûm olanlarla, cinsel suçlardan mahkum olanlar özel infaz rejimlerinden yararlanamayacak. Uyuşturucu suçları ise bu konuda kapsam dışında bırakılmadı. Ancak uyuşturucu suçlarında suçun örgütlü işlenmesi durumunda infaz indirimi uygulanmayacak.