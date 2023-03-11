Uyuşturucu trafiğinde geçiş noktası olduk

BM Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB), 2022 yılı raporunda Türkiye’nin birçok uyuşturucunun Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasına bir geçiş noktası olarak kullanıldığını açıkladı.

160 sayfalık kapsamlı uluslararası narkotik raporunda, Türkiye’nin uyuşturucu pazarında küresel geçiş noktası olması konumunun giderek arttığı kaydedildi. Raporda özellikle Güney Amerika’dan Türkiye’ye kaçırılan önemli miktarda kokain ele geçirildiği, bu durumun da potansiyel olarak Türkiye’nin kokain kaçakçılığının Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına geçiş noktası olarak kullanımının arttığına işaret ettiği belirtildi. Haber Merkezi

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