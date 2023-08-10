"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Uzman Çavuş Mustafa Sezer Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

10 Ağustos 2023, Perşembe 20:38
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

AA

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    11.8.2023 00:53:04

    "Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez." Mektubat - 6 Şehidler ÖLMEZ. Cenabu Allah c.c, cümle Şühedaya gani gani Rahmet eylesin ve Aile efradına sabrı cemil ihsan etsin inşaallah. Amiiin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Zeytin yok, yağ fiyatı zirvede

​Motorin 40 liraya dayandı

Tarım envanterimiz yok

KKM’ye iki ayda 300 milyar

Ormanlar madene kurban ediliyor

Asgari ücretli ve emekliye ev almak hayal

Malatya - Yeşilyurt'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Uzman Çavuş Mustafa Sezer Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Antalya açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

TÜİK: İşsiz sayısı 3 milyon 337 bin kişi oldu

'Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi konusunda anlaşılan bir çerçeve yok'

Fransa - Marsilya'da çöp krizi

Hawaii'deki orman yangınlarında 36 kişi öldü

"Dört büyükler"in 23 milyar 340 milyon lira borcu var!

e-Devlet Kapısı kullanıcılarına ''oltalama'' sitelerine karşı uyarı

Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor

Temmuz enflasyonu ücret zammını götürdü

Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Millî irade yaftası ve Lozan
M. Latif SALİHOĞLU

Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 5
Cevher İLHAN

Siyasette saptırıcı propaganda
Ali FERŞADOĞLU

Niçin birlikte “şerh, izah” lâzım?
Risale-i Nur'dan

Selâm, İslâmiyet’in umumî bir şiarıdır
Mehmet KOVANCI

ŞEYTANLARDAN UZAK DUR
İbrahim Aktaşcı

Ağızlara “laik” tatlı
Süleyman KÖSMENE

İlahî sofraya buyurmaz mısınız?
Şemseddin ÇAKIR

Marifet-i İlahî bürhanlarından “Nur”
İbrahim ERSOYLU

Örnek Nur Talebesinin özellikleri - 2

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.