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4 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

04 Kasım 2022, Cuma 12:25
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

Ailesine acı haber verildi

Askeri yetkililer, Akçağlayan'ın (30) babası Nurettin Akçağlayan'ın, Taşpazar Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

İki yıllık evli olan Akçağlayan'ın 5 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

AA

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