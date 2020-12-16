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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Uzun bir aradan sonra günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti'

16 Aralık 2020, Çarşamba 19:53
Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi vefat etti

Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte." ifadesini kullandı.

Koca, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu." açıklamasında bulundu.

AA

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