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Vahim iddialar cevap bekliyor

03 Eylül 2023, Pazar 00:09
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Ülkemizde yıllardır yargı, iktidarın taleplerine göre karar veren ve yolsuzluklara göz yuman bir haldedir” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Türkiye maalesef bu adli yıla da hukuk devletinin yok sayıldığı, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının tamamen iflas ettiği tam bir hukuksuzluk düzeni içerisinde girmektedir. Ülkemizde yıllardır yargı, iktidarın taleplerine göre karar veren, hukuku uyguladığı vakit iktidarın rahatsız olacağı endişesiyle tüm hukuksuzluklara ve yolsuzluklara göz yuman bir haldedir” dedi.

2023-2024 Adli Yıl açılışı nedeniyle açıklama da bulunan Yeneroğlu, “Temel bir kuraldır: Hukukun olmadığı yerde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar vardır. Boşluk yoktur, hukuksuz her hal vardır yani. Maalesef bizde de olan tam olarak olan budur. Türkiye iktidarın aklıselim yönetimden uzaklaşması yüzünden yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluk ülkesi haline gelmiştir. Evet, bugün ülkemiz yolsuzluk bataklığına saplanmış durumdadır” diye konuştu. 

YOLSUZLUKLAR YARGIDA SORUŞTURULAMIYOR 

Türkiye’nin OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ‘Gri Liste’de yer aldığını, bunun nedeninin, iktidarın yolsuzluk, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemedeki isteksizliği olduğunu ifade eden Yeneroğlu, “Yolsuzluk, rüşvet ve nüfuz ticareti iddiaları yaygın olarak kanıksanmış durumda” dedi. 

KORKU İKLİMİNDE YAŞIYORUZ  

Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyük bir lansmanla kamuoyuna duyurulan İnsan Hakları Eylem Planının üzerinden tamı tamına iki buçuk yıl geçtiğini bildiren Yeneroğlu,  “Gelgelelim, iki yılda tamamlanması gereken toplam 276 hedeften yalnızca 113’i tamamlanmış, 163 hedef ise hayata geçirilememiştir. Yani söz verilen eylemlerin neredeyse 3’te 2’si unutuldu, unutturuldu. Bugün Adalet Bakanı tekrar açıkladı, yenisini hazırlıyorlarmış! Peki eskisi ne durumda? Çöpe mi attınız? Propaganda süresi mi bitti?” diye sordu.

MEDYA AĞIR BASKILARA MARUZ KALIYOR 

Bu süreçte ifade özgürlüğünü büyük ölçüde sınırlandıran dezenformasyon (sansür) kanunu bu eylem planı açıklandıktan kısa bir süre sonra hazırlandığına dikkat çeken Yeneroğlu şunları söyledi: “Gazeteciler haklarında açılan soruşturmalarla ve TBMM’de kabul edilen Basın Kanunu ile daha kısıtlı bir alana hapsedilmeye devam ediyor. İktidar basın özgürlüğünü her gün ayaklar altına alıyor, eylem planında basın özgürlüğünü güçlendireceğim diyor.” 

SAMİMİ DEĞİLLER 

Bütün bunlar olurken iktidarın sivil bir anayasadan bahsettiğini söyleyen Yeneroğılu, “Sanki mevcut Anayasa kralın haklarına dayanıyor, sanki ellerinden tutan var. ‘Mevcut Anayasaya uymuyoruz ama söz, yenisine uyacağız’ diyorlar. Milletle dalga geçiyorlar! Hatay milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi’nin güncel içtihadı gereğince Atalay’ın durumu dokunulmazlık kapsamındadır. Atalay’ın tutukluluk haline derhal son verilmeli ve milletvekilliği görevini serbestçe ifa etmesi sağlanmalıdır” dedi. 

BİRBİRİNDEN AĞIR, TARİFSİZ ACILAR YAŞANIYOR 

Yeneroğlu şunları söyledi: “KHK’lar ile ihraçlar ve terör mevzuatının keyfi şekilde uygulanmasından kaynaklanan haksız yargılamalar, Türkiye’nin yüzleşmesi ve acilen çözüme kavuşturması gereken ciddi bir sorundur. Beraat eden, takipsizlik alan, hakkında soruşturma bulunmayan on binlerce kişi hala görevine iade edilmiyor. Sayısız insan haksız bir şekilde cezaevinde tutuluyor.” 

MEHMET KARA - ANKARA

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