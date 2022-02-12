Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) önceki gün merkezi Washington’da bulunan VOA, merkezi Berlin’de bulunan Deutsche Welle ve merkezi Lyon’da bulunan Euronews’ün Türkçe sitelerine lisans başvurusu yapma şartı getirmesi Türkiye’de basın örgütlerinin de tepkisini çekiyor.

Üst kurul, iki gün önce aldığı kararının RTÜK internet sitesinde yayınlanmasından sonra geçecek 72 saat içinde lisans başvurusu olmaması halinde hukuki sürecin başlatılacağını duyurmuştu. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, RTÜK’ün Türkiye’de yayın yapan yabancı kuruluşlara lisans almaları için süre vermesinin iktidarın basın üzerindeki baskılarının yeni bir aşaması olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve Bianet Medya Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu uluslararası medya kuruluşlarının isteğe bağlı dijital hizmet sağlayıcıları gibi değerlendirilmesinin “vahim sakatlık” olarak değerlendirdi. Önderoğlu, ayrıca, ‘‘RTÜK’ün siyasete hizmet eden taraflı kararları olmasaydı VOA Türkçe, DW ve Euronews’dan lisans başvurusu talep etmesi sıradan bir işlem olarak karşılanabilirdi. 2023 seçimleri öncesine de denk gelen bu girişim bizim için endişe konusu. Bu arada, Exxen, Blutv, Gain, Puhu TV gibi abone bazlı veya paralı dijital platformlar olarak ele alınamayacak bu medya kuruluşlarının “isteğe bağlı dijital hizmet sağlayıcıları” olarak işleme davet edilmesini vahim bir sakatlık olarak değerlendiriyoruz. Bu bakış açısı sorunlu olduğu kadar sürecin ne denli telaşla ve özensiz idare edildiğinin de göstergesidir’’ diye konuştu.