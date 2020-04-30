Vak’alar 15 günde yüzde 606 arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cezaevlerindeki vak’a sayısıyla ilgili “15 günde yüzde 606 artış vardır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 13 Nisan’da Türkiye genelindeki cezaevlerinde toplam vak’a sayısının 17 olduğu, 3 mahkumun virüs nedeniyle vefat ettiğini açıklamasından 15 gün sonra vaka sayısının 120’ye yükseldiğini aktardı. Gamze Akkuş İlgezdi, “Cezaevlerinde giderek artan risk, Adalet Bakanı Gül’ün açıklamalarından da ortaya çıkmıştır. 15 günde yüzde 606 artış vardır. Üstelik bu artışın yaşandığı sürede infaz yasasının kabulüyle birlikte cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişi de tahliye edilmiştir.” değerlendirmesinde bulundu. Cezaevlerinde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, 780 çocuğun anneleriyle cezaevlerinde yaşadığını aktaran İlgezdi, cezaevlerinin dezavantajlı gruplarını oluşturan hamileler, çocuklar ve hastaların daha büyük riskle hayatını sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

Âcil TEDBİR alınmalı

Türkiye’de vaka sayısı düşerken, cezaevlerinde artış görüldüğünü, salgının bu hızla artması halinde yeni ölümlerin yaşanacağını belirten İlgezdi, şu görüşlerini paylaştı: “Cezaevlerinde hamile, bebekli ve hasta mahkûmlar başta olmak üzere olası salgın riskinde can kaybı yaşanmaması için acil önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde meydana gelebilecek ölümlerde sorumluluk önlem almayan, almakta geciken veya uyarıları görmezden gelen siyasî ve bürokratik iradenin olacaktır.”